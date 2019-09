Ecco la nuova sede dei pescatori: taglio del nastro al porto di Carrara

Marina di Carrara - Da oggi, giorno dell’inaugurazione ufficiale, le imbarcazioni dei pescatori professionisti sono ricollocate sui nuovi pontili istallati sulla testata della banchina Buscaiol; immediatamente alle spalle del pontile, a terra, sono stati attrezzati i nuovi spazi per le attrezzature e, sul fronte verso viale Colombo, è operativo il nuovo punto vendita del pescato, che dispone alle spalle di spazi attrezzati per ognuno dei concessionari e moderne celle frigo, ricavate nella prima campata di un esistente magazzino.



Circa un anno fa, si è partiti con una razionalizzazione di alcune aree della parte di ponente del porto di Marina Carrara, nell’intento di ottimizzare gli spazi e consentire a tutti i concessionari interessati di lavorare meglio.



“Oggi, dopo un intenso lavoro, che ha richiesto molte riunioni preliminari tra tutti i soggetti interessati per concordare le soluzioni più opportune, la redazione dei progetti relativi, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie ed infine la realizzazione dei lavori, possiamo con soddisfazione apprezzare i risultati raggiunti”, ha detto la Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Carla Roncallo.



Sulla banchina Chiesa, sono stati invece traslati verso mare gli spazi in concessione ai cantieri Ornic e razionalizzate le aree dei Cantieri navali Italian Sea Group, interessati ad implementare le attività di refitting, che hanno pertanto sostenuto l’intera operazione, facendosi carico anche di gran parte delle spese sostenute.



"Si tratta di un ottimo risultato, reso possibile grazie ad una grande sinergia tra pubblico e privato”, continua la Presidente Roncallo “Voglio ringraziare davvero tutti per la collaborazione, in particolare il Dottor Luigi Bosi, Dirigente dell’Ufficio Territoriale di Marina di Carrara che, insieme ai suoi collaboratori, ha saputo superare i molti ostacoli che inevitabilmente si presentano in percorsi di questo tipo, consentendo di arrivare a questo risultato, che permetterà a tutti di lavorare al meglio”.



Presenti all’evento di inaugurazione, oltre a numerosi pescatori e le loro famiglie, tra gli altri, l’On. Lorenzo Viviani; il Segretario Generale dell’ADSP, Francesco Di Sarcina; l’Assessore del Comune di Carrara, Andrea Raggi; il Comandante della Capitaneria di Porto, Luciano Aloia; il rappresentante dei cantieri Nca, Filippo Menchelli; il Responsabile Agenzia delle Dogane, Marco Baglini; il Responsabile Polizia di Frontiera Giorgio Berti; il Commissario PS di Carrara, Bruno Napoletano; il responsabile dell’Unità Navale, Bernardo Boni; il rappresentante dei pescatori professionisti, Antonio Alessi; il Presidente della Lega Coop Toscana, Antonio Chelli.