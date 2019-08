Conto alla rovescia per la `Carrara Bier Fest`: attesi 140mila visitatori

Marina di Carrara - A CarraraFiere fervono i preparativi per l’apertura della seconda edizione della tradizionale festa della birra di Marina di Carrara targata IMM, in programma sabato 24 agosto. La manifestazione, sul territorio dal 1976 in virtù dello scambio culturale e gastronomico nato dall’amicizia fra la città di Carrara e la gemellata Ingolstadt, e da due anni gestita da IMM_CarraraFiere, è un evento tradizionale sempre molto atteso dai residenti, così come da turisti, vacanzieri e pubblico da tutta la Toscana e anche da fuori regione, con tanto di arrivo di bus organizzati: la manifestazione infatti porta sul territorio un totale di oltre 140.000 visitatori l’anno.



Non meraviglia dunque il grande impegno organizzativo di IMM necessario alla preparazione di un vero e proprio “villaggio bavarese” all’interno del quartiere fieristico. Sono 15 gli specialisti dediti all’allestimento delle cucine, dei palchi degli spettacoli e di tutti gli impianti necessari a far funzionare “la macchina”. Una volta partito l’evento, per la security saranno impiegate altre 50 persone addette ai controlli dei tre ingressi (dotati di metal-detector) e alla supervisione di quanto accade nel corso delle serate, mentre saranno 71 gli italiani e 25 i tedeschi che provvederanno alla gestione delle cucine, delle birrerie e di quant’altro necessario alla gestione della festa, dallo sgombero dei tavoli fino ai servizi di pulizia.



Ma cosa sforneranno le cucine e le botti di birra, per la gioia di tutti gli amanti della gastronomia tipica bavarese? Oltre ai mega boccali di birra ci saranno gli immancabili stinchi di maiale, würstel e salsiccie varie, i pretzel, i classici contorni a base di cavolo e patate, i formaggi e per finire in dolcezza ciambelle di mele e strudel, tutto rigorosamente teutonico e in linea con il vecchio proverbio bavarese: “Mangiare e bere tiene uniti corpo e spirito”.



A giorni i camion targati Nordbräu scaricheranno migliaia di litri di birra, importati dal birrificio Nordbräu, attivo fin dal 1693, un’azienda che produce birra rispettando l’editto di purezza risalente al 1516, utilizzando l’acqua di un pozzo e la sapienza del mastro birraio.



Si potranno degustare tre tipi di birra più una versione alcool free, particolarmente pensata per chi deve mettersi alla guida dopo aver passato una serata a Carrara. Sarà disponibile la Nordbräu Hell, una birra dorata da 4.9 gradi alcolici dalle note maltate delicatamente mielose e il finale piacevolmente secco che invita a berne in maniera smisurata. Si tratta di una birra a tutto pasto che si abbina benissimo con tutti i piatti offerti dal menù della festa ma in particolar modo rende il suo meglio se abbinata ai dolci proposti come lo strudel, la ciambella bavarese o di mele. La Dunkel Weiss invece è una birra scura di 5 gradi alcolici che evidenzia aromi di crosta di pane tostata e leggerissimi sentori di caramello e frutta secca. L’amaro percepito è lievissimo ed è conferito soprattutto dai malti tostati. Le caratteristiche organolettiche calzano a pennello se abbinate col manzo con l’insalata di patate. La terza birra presente è la Weizen, torbida per i lieviti in sospensione come vuole la tradizione e con cappello di schiuma compatta e pannosa.

Nel 2018 sono stati 68.000 i litri di birra Nordbräu consumati, 16.500 i pezzi di stinco, 2.000 di manzo, 5.000 confezioni di würstel e 1.000 confezioni di patate e crauti, numeri che secondo le previsioni della IMM quest’anno saranno superati, sia per le importanti operazioni di marketing intraprese per la promozione dell’evento che per l’estensione di tre giorni della sua durata.

Oltre alla ricchezza dell’offerta gastronomica bavarese, gli organizzatori hanno pensato anche a quanti preferiscono restare in territorio italiano, garantendo la presenza di una pizzeria esterna.

Sul fronte divertimento la novità 2019 è la presenza del media partner ufficiale Radio Nostalgia, che sarà direttamente coinvolta nelle tre serate di sabato del 24 e 31 agosto e 7 settembre, durante le quali saranno proposte attività di intrattenimento a base di videoquiz che coinvolgeranno i presenti e verranno successivamente diffusi sui social della Radio e dell’evento, il tutto all’interno del progetto promozionale “Don’t worry, Bier happy!”.



Come da tradizione, i visitatori di Carrara Bier Fest avranno inoltre ottime opportunità di shopping, grazie alla presenza della concomitante Tutti in Fiera, edizione numero 33 della grande mostra mercato di TC&T con proposte per oltre 40 settori merceologici distribuite sui 100 stand presenti nei 10.000 mq del padiglione B. All’interno del padiglione sarà presente anche un punto shopping organizzato dalla IMM dove saranno disponibili le magliette realizzate utilizzando le frasi scelte tra quelle pervenute attraverso il contest social #CBFChallenge2019 – Crea le T-Shirt della Festa, quattro in tutto, con queste frasi fra cui scegliere: “La classe non è acqua, è birra!” – “Oro, incenso e Birra!” – “Che la Birra sia con te” e per gli appassionati di “studio” “La Birra è cultura, mai fermarsi alla terza media!”. Per grandi e piccoli anche l’immancabile Luna Park, presente con ben 25 attrazioni per una serata di divertimento a 360° gradi.



Cogliendo l’occasione della Carrara Bier Fest, IMM ha invitato, oltre a Ingolstadt, anche le altre città gemellate, con l’intento di sviluppare interscambi turistici, commerciali e culturali. Saranno pertanto presenti all’inaugurazione, prevista per le 19.30 con la classica apertura della prima botte di birra, il Sindaco di Carrara, il Sindaco e altri rappresentati di Ingolstadt, ed il Sindaco della città di Grasse.