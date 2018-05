Coldiretti protagonista di `Vita all´aria aperta` a Carrarafiere

Ferrari: «Mostreremo come vivere riconnettendosi con la natura»

Marina di Carrara - Coldiretti protagonista della tre giorni di “Vita all’Aria Aperta”, il salone dedicato a tutti gli appassionati dell’outdoor e delle vacanze all’aria aperta in programma da venerdì 11 a domenica 13 maggio nel complesso fieristico di Carrara Fiere (Ms).Dal mercato contadino all’animazione “green” e alla didattica con il mini-campus agricolo per i più piccoli passando per gli showcooking degli Agri-Chef di Campagna Amica, il turismo rurale e la coloratissima Art Flower in occasione della Festa della Mamma per imparare a confezionare bouquet e mazzolini con i fiori più comuni. Info su www.carrarafiere.it/event/tour-it



“Presenteremo ai visitatori del salone - spiega Francesca Ferrari, Presidente Coldiretti Massa Carrara – un quadro il più possibile ampio delle opportunità offerte dal turismo rurale. Opportunità per gli adulti, e quindi i genitori, e per i loro bambini di vivere all’aria aperta, appunto, riconnettendosi con la natura e l’agricoltura. Non a caso due stranieri su tre considerano la cultura e il cibo le principali motivazione del viaggio nel nostro paese e nella nostra Toscana mentre per ben il 54% degli italiani il successo della vacanza dipende dalla combinazione cibo, ambiente e cultura: al salone questo mix sarà garantito dalla presenza del nostro mercato a km zero e di una serie di attività didattico, ludico e ricreative per vivere un’esperienza multisensoriale tra conoscenza e tradizioni”.



A fianco del mercato di Campagna Amica, la principale rete di vendita diretta in Europa sinonimo di tracciabilità, territorio, trasparenza e sostenibilità, il mini-campus con tante attività di agri-intrattenimento come il mini-circuito dei trattori, gli showcooking con la prima Agri-Chef Toscana Francesca Buonagurelli dedicato alle massaie ed appassionati di cucina ed una dimostrazione di Art Flower a cura del Presidente dell’Associazione Nazionale Piante e Fiori d’Italia, Cristiano Genovali per confezionare il bouquet perfetto per il giorno della mamma.



