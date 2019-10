Barman, giovedi parte un interessante corso FIB

Marina di Carrara - Tutto pronto per l'inizio di un nuovo corso per Barman a Marina di Carrara. Se la stagione estiva è conclusa, quella formativa è invece in partenza e la Fib – Federazione italiana barman con la Academy Toscana lancia i nuovi corsi anche in terra apuana con un corso di primo livello che prenderà il via giovedi 3 ottobre presso la Pasticceria Bar "Le Delizie di Alessia" in via Nazario Sauro n 47 con insegnante Lara Bedini, Master Barlady FIB coadiuvata dal Master Barman Francesco Bennati.



"Bartender base - miscelazione internazionale" è il corso base per diventare barman e provare a costruirsi una professione: un totale di 40 ore in cui verranno fornite le basi per poter affrontare fin da subito il lavoro dietro al bancone di un bar. Durante le lezioni ovviamente saranno presentati gli strumenti del mestiere (ad ogni partecipante sarà consegnata una valigetta personalizzata Fib con tutto l’occorrente) e insegnate le principali tecniche di miscelazione. Al termine del corso esame finale, il cui superamento da diritto all’iscrizione all’albo, con pagina dedicata e foto sul sito Fib Italia.



Il corso , che partirà giovedi prossimo 3 ottobre alle ore 21, rappresenta un’ottima occasione in ottica impiego. Le iscrizioni sono ancora aperte numeri 320-0286797 e 349-6755545 . Successivamente partirà infine il corso barman avanzato per completare un’offerta formativa che si traduce, soprattutto durante la stagione, in posti di lavoro: “L’estate che sta volgendo al termine ha visto in Toscana una richiesta di nostri corsisti sul mercato del lavoro superiore al numero di frequentanti dello scorso inverno – commenta il responsabile Fib Toscana Cesare Funel – abbiamo formato oltre 250 corsisti ma la richiesta da parte di locali, hotel, caffè è stata più alta”.