Rissa furiosa nella notte: uomo all´ospedale con la tibia fratturata

È successo tra martedì e mercoledì nel centro di Marina di Carrara. La zuffa, sembrerebbe per futili motivi, è scoppiata tra tre persone

Marina di Carrara - Una tibia fratturata, un trauma alla mandibola, ferite varie e due persone all'ospedale. È il bilancio di una furiosa rissa avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì a Marina di Carrara. Erano le 3.30 quando nell'area centrale di Marina, quella di piazza Menconi, si è accesa una lite, sembrerebbe per futili motivi, tra tre uomini, tutti italiani, tutti residenti della zona.



Inizialmente sono volate parole grosse, poi tra i tre, presi probabilmente dagli effetti di qualche bicchiere di troppo, le mani hanno preso il sopravvento e così dalle parole, i protagonisti, sono passati ai fatti. Pugni e calci, la violenta zuffa è terminata in via Maggiani e le conseguenze almeno per uno dei tre sono state gravi: frattura della tibia. Ancora non è chiaro se la frattura sia stata procurata deliberatamente da uno dei contendenti o sia avvenuta con una caduta dovuta alla scazzottata.



Sul posto è intervenuta prima un'ambulanza della Pubblica Assistenza locale e poi due pattuglie della polizia del Commissariato di Carrara. E, oltre ai tre contendenti, c'erano altre persone che sono intervenute per cercare di sedare la rissa e chiamare il 118. Quando i quattro agenti del Commissariato sono arrivati la rissa si era già calmata, ma le parole grosse continuavano a volare, e il lavoro degli agenti si è concentrato sui rilievi del caso e per raccogliere le testimonianze di chi ha assistito.



L'uomo che ha avuto la peggio è stato così portato all'ospedale delle Apuane in codice giallo, mentre un altro è finito al pronto soccorso con ferite al viso e un trauma alla mandibola. Quest'ultimo è poi stato dimesso la stessa notte. Il terzo invece ha subìto lievi ferite.



L'attività della polizia non è stata e non sarà facile visto che sta proseguendo in queste ore per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e per l'ascolto di altri testimoni. Gli accertamenti si stanno svolgendo e, per come sono andate le cose, sembrerebbe che questa vicenda porterà con sé dei risvolti penali.