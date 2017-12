Miracolo in via delle Pinete, regalo di Natale per gli inquilini delle roulotte

Viveri e beni di prima necessità portati dai membri dell'ex consiglio di Marina e altri volontari

Marina di Carrara - Alla vigilia di Natale, gli inquilini delle roulotte di via delle Pinete hanno ricevuto una lieta sorpresa: ieri 24 dicembre, su suggerimento di Flavio Franciosi, gli ex membri del consiglio di Marina e altri cittadini volontari hanno portato alle famiglie in difficoltà dei cestini contenenti panettoni, cibi in scatola latte a lunga conservazione. Stasera i volontari hanno consegnato loro lasagne fatte in casa; domani torneranno al parcheggio per portare prodotti per l'igiene intima e per la pulizia di cui gli abitanti dei caravan avevano fatto esplicita richiesta.



“Il nostro gruppo è stato e sempre sarà a fianco dei cittadini di Carrara, soprattutto dei più sfortunati – ha dichiarato Lara Benfatto – a dimostrazione del fatto che il nostro gruppo lavora volontariamente per il bene della colllettivita, cercando di segnalare le situazioni più critiche all’amministrazione: è più di un anno che seguiamo via delle Pinete”.