Incidente tra Marina e Marinella: grave motociclista

Marina di Carrara - Grave incidente intorno alle 19 a Marina di Carrara in via Fabbricotti al confine con Marinella di Sarzana. Un motociclista, per cause in corso di accertamento, all’altezza del Camping Carrara ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada cadendo rovinosamente a terra. Immediato l’allarme al 118: sul posto si sono precipitate l’automedica e un’ambulanza che hanno prestato i primi soccorsi e richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 3, atterrato dopo pochi minuti al vicino campo scuola. Lì il motociclista è stato trasportato per essere poi trasferito con l’elicottero all’ospedale di Cisanello (Pisa) in codice giallo. Dalle prime informazioni raccolte non sarebbe in pericolo di vita. Il traffico ha subìto inizialmente dei forti rallentamenti e poi il blocco. La polizia municipale intervenuta, oltre ai rilievi del caso, ha dovuto deviare la circolazione sulle altre strade.



(foto: repertorio)