In giro con hashish, marijuana ed eroina: in tre nei guai

Marina di Carrara - Nel corso dei controlli ferragostani sul litorale, i carabinieri di Marina di Carrara hanno controllato e perquisito un 25enne della zona ma residente in Olanda, trovato in possesso di mezzo grammo di hashish nonché di una siringa contenente una dose di eroina pronta all’uso. Oltre al sequestro della droga, il giovane è stato segnalato al prefetto di Massa-Carrara per “detenzione di stupefacenti per uso personale”. Stessa sorte che è toccata a due extracomunitari che sono stati trovati in giro per Carrara con modiche quantità di marijuana che hanno tentato di gettare per strada appena si sono accorti dell’arrivo dei Carabinieri.