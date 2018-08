Gavettoni: lo scherzo degenera e interviene la polizia

«Volavano sdraio e lettini» hanno raccontato alcuni testimoni sulla spiaggia di Marina di Carrara

Marina di Carrara - «Gavettoni, lettini e sdraio che volavano, polizia». Secondo quanto raccontato da chi era lì, si potrebbe riassumere così un episodio avvenuto nella giornata di Ferragosto sulla spiaggia di Marina di Carrara, dove in uno stabilimento balneare, nel primo pomeriggio, è andata in scena una accesa lite che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma.



Come ogni anno, la giornata di Ferragosto, sulla spiaggia è stata caratterizzata dai gavettoni: secchiate d'acqua per tutti. E così, come spesso succede, molti ragazzini si sono organizzati in bande che hanno battuto tutto il litorale, dalla Fossa Maestra alla spiaggia libera dell'idrovora, per innaffiare i bagnanti in relax sotto l'ombrellone, risalendo anche la spiaggia fino a quasi dentro gli edifici degli stabilimenti balneari.



È in una situazione di questo tipo che all'interno di un bagno lo scherzo è degenerato causando un acceso litigio con tanto di lancio di sdraio e lettini, hanno raccontato alcuni testimoni. Da una parte la banda di ragazzini scatenati e dall'altra i gestori dello stesso stabilimento che sono scesi in spiaggia per allontanarli anche utilizzando modi poco convenzionali. Alcuni ragazzini inoltre avrebbero accusato i gestori di essere stati presi per il collo. Per evitare quindi che la situazione degenerasse, qualcuno dei bagnanti ha chiamato il 113, chiedendo l'intervento della polizia che è giunta sul posto per riportare la calma.



Nessun reato però è stato segnalato agli uomini del Commissariato di Carrara e non sono state accertate violazioni amministrative. Al di là di questo episodio così acceso, comunque, non ci sono state altre situazioni simili, tali da dover richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.