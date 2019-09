Cade dalla barca e sparisce: disavventura per due pescatori carraresi al Tino

Marina di Carrara - Momenti di apprensione per un pescatore nel pomeriggio di oggi, venerdì, al largo dell'isola del Tino. L'uomo si trovava in compagnia di un amico, entrambi sono originari di Marina di Carrara (Massa-Carrara), quando per dinamiche da accertare il passeggero è caduto dall'imbarcazione. I due uomini si stavano dirigendo verso Punta Bianca per rientrare a casa.



Il conduttore del natante in un primo momento non si è accorto della sparizione dell'amico. Quando però si è accorto della sua assenza, preoccupatissimo e angosciato, ha lanciato l'allarme a Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco. Sono cominciate delle ricerche serratissime che in un primo momento hanno dato esito negativo. E' stato proprio l'amico a trovare il disperso a quel punto si sono ricongiunti e sono rimasti in contatto con la Capitaneria di porto per poi rientrare.