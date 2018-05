Visite ecografiche gratuite per la prevenzione dei tumori della tiroide in via Capitan Fiorillo

Marina di Carrara - La prevenzione oncologica di Fondazione Ant torna a Marina di Carrara con 30 controlli gratuiti aperti alla cittadinanza e dedicati alla diagnosi precoce delle neoplasie tiroidee grazie al'’impegno profuso in questi anni dai volontari della delegazione di Massa-Carrara-Lucca nell’attività di raccolta fondi. il "Progetto Tiroide", consiste in ecografie gratuite per la prevenzione dei tumori della tiroide e di altre patologie tiroidee.



Le visite saranno effettuate da un medico specialista Ant con l’ausilio di un ecografo portatile. L’appuntamento è per sabato 12 Maggio presso gli ambulatori medici di Via Capitan Fiorillo a Marina di Carrara. Per prenotare le visite sarà necessario chiamare dal 7 maggio dalle 9

alle 12 e dalle 15 alle 18 al numero 3427713660.



Per conoscere il calendario mensile delle visite di Fondazione Ant nella nostra regione, è possibile visitare la sezione prevenzione del sito www.ant.it/toscana. Per avere informazioni sulle attività di Fondazione Ant nelle zone di Massa, Carrara e Lucca e offrire il proprio aiuto come volontari, è possibile contattare la delegazione Ant di Massa della Fondazione al numero 349.0576511 o scrivere a delegazione.massacarraralucca@ant.it.