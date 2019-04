Tecnologie avanzate, a Seatec e Compotec i vincitori del `Design Award`

Marina di Carrara - Nell’ambito di Seatec, ADI Toscana organizza, in collaborazione con IMM_CarraraFiere, il premio Innovative Design Technology Award. Il riconoscimento, a cui possono concorrere gli espositori di Seatec e Compotec, promuove la qualità e la cultura del design dedicato ai componenti a tecnologia avanzata per i settori della nautica e materiali compositi, consentendo di concorrere alle selezioni per l’ADI Design Index e il Compasso d’Oro, riferimento fondamentale per gli osservatori italiani e stranieri sull’evoluzione del prodotto Made in Italy. Il premio permette ai primi tre prodotti selezionati di accedere direttamente all’esame della Commissione di selezione finale dell’Osservatorio del Design ADI, saltando due passaggi: l’esame della commissione territoriale e quello della commissione tematica.



La Commissione della seconda edizione del premio era composta da Perla Gianni Falvo, Presidente di ADI Toscana; Massimiliano Settimelli, Segreterio ADI Toscana; Andrea Ratti, componente della Commissione Tematica di ADI Nazionale; Antonio Pirrone, Socio ADI Toscana e Marco Amodio in rappresentanza di IMM_Carrara.

I componenti la Commissione hanno esaminato nella giornata di ieri i prodotti in concorso decretando la start-up BALANCE Srl primo classificato per il sistema di orizzontamento per piani nautici “HORIZON TRACKING SYSTEM” premiato per “aver affrontato e risolto il problema dell'orientamento dei piani mantenendoli orizzontali quando la barca è in condizione di rollio o sbandamento. Il sistema può essere declinato a diversi componenti dell'imbarcazione: dai tavoli ai piani cottura e ai letti. Il sistema rappresenta un evoluzione dal punto di vista ergonomico nell'abitabilità dell'imbarcazione ponendo attenzione alla cura dei dettagli.”

Il secondo premio è andato a SUPERFICI DESIGN DEPARTMENT, altra start-up, per la stampante 3D PRINTED COCKPIT, con questa motivazione: “Per aver ottimizzato i processi di additive manufacturing nella realizzazione di componenti customizzati per la cantieristica navale. L'uso della stampa 3D consente, già in fase di progetto, di realizzare prodotti finiti completi di alloggiamenti tecnici che velocizzano l'installazione della componentistica ed una perfetta complementarità delle parti”

Terzo classificato il prodotto SAFETYFIX: SISTEMA DI AGGANCIO A SOFFITTO di BI QUADRO Srl, “Per aver risolto il problema dell'aggancio dei pannelli a soffitto semplificandone il montaggio e smontaggio anche da parte di personale non specializzato. Il sistema previene la caduta del pannello e consente ad un singolo operatore di poter effettuare la manutenzione soprattutto nei pannelli cablati. Particolare attenzione è stata dedicata all'uso di materiali riciclabili. Il sistema risolve aspetti di sicurezza e manutenzione in maniera elegante.”

Oltre ai premi, la Commissione ha assegnato due menzioni d’onore rispettivamente a MARITAN GLASS e a PME MARE.



Seatec_Compotec chiude domani. Tutte le info su www.sea-tec.it e sulle pagine Facebook e Twitter della manifestazione.