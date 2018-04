Sedici anni di Tour.it, il salone del camper di CarraraFiere

In programma dall’11 al 13 maggio con tante proposte per gli appassionati di turismo itinerante

Marina di Carrara - Tour.it, il salone del turismo itinerante e sostenibile di Imm-CarraraFiere celebra quest’anno un'edizione speciale all'interno di "Vita all'aria aperta", manifestazione che presenta in contemporanea la quarta edizione di Viva la Terra e il secondo Tour.ismo in Libertà, lo spazio dedicato alle eccellenze territoriali toscane.



Vale la pena ricordare che il fatturato annuo del turismo all’aria aperta è di 700 milioni di euro, con oltre 5 mila addetti nel settore e 3,9 milioni di italiani, e quasi 4 milioni di stranieri a bordo di camper, caravan e roulotte che muovono da soli 2,8 miliardi di euro, a dimostrazione del forte e crescente interesse delle persone per questo tipo di turismo.



L'Accordo siglato da IMM/CarraraFiere con Assocamp Toscana darà modo agli appassionati, ma soprattutto a chi si vorrà avvicinare per la prima volta a questo settore, di trovare una vetrina di proposte destinate a tutte le fasce di pubblico: dai giovani che desiderano mezzi agili e versatili fino ai più esigenti che privilegiano qualità e abitabilità per lunghe vacanze e trasferimenti ad ampio raggio.



Gli Espositori annunciano infatti la presenza di mezzi in grado di rispondere ad ogni esigenza, con novità di grande interesse e un'area dedicata all'usato, per allargare l'offerta a coloro che vogliono intraprendere e testare una vacanza alternativa. L’acquisto di un camper nuovo è infatti un investimento impegnativo, ma Tour.it offre la possibilità di acquistare in sicurezza i mezzi garantiti dai concessionari Toscani aderenti ad Assocamp, esposti nella sezione dedicata all’usato. Una nuova e importante opportunità messa a punto dai concessionari pensando ai visitatori di Tour.it. è la possibilità, accordandosi in fiera con i concessionari presenti, di concordare un periodo di prova del camper, così da fugare ogni dubbio sulla validità dell’acquisto.



Ma non solo fiammanti novità: oltre ai veicoli più recenti, i visitatori potranno ammirare anche alcuni pezzi storici, mezzi che hanno fatto la storia del turismo itinerante, attraverso l'area Rivars. A Tour inoltre, sarà possibile trovare tutti i possibili accessori per la vacanza in camper o tenda , oltre ad accessori e abbigliamento per l'attività all'aria aperta, grazie agli interessanti prodotti presentati da M.V.Camping, Pesci Camping Store, Open Air, Apuane Outdoor,Versilgas, NDS Energy, Staff Service, Simat Shop, Mvcalzature e HF Trading.



Confermato anche quest’anno il tradizionale raduno del Toscana Camper Club, partner storico della manifestazione, al 30° appuntamento quest’anno: in programma, oltre allo spettacolo di cabaret nella serata di sabato 12 maggio, la visita a Monti di Licciana della Pieve di Venelia e del più bel castello della Lunigiana, sorto nel ‘300 lungo la “Via del sale”, la scoperta del centro storico di Licciana Nardi e della Valle del Tavernone per raccontare come si svolgeva un viaggio otto secoli fa e l’immancabile degustazione di prodotti tipici del territorio; per info e iscrizioni al tour: toscanacamperclub@gmail.com.