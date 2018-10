Sanità, domani il confronto aperto in Autorità portuale

Oltre all'assessora Saccardi saranno presenti diverse figure legate al mondo della salute

Marina di Carrara - Un incontro di ascolto e confronto per condividere e raccogliere idee, critiche e suggerimenti sul tema della sanità in terra apuana si svolgerà a Marina di Carrara domani mercoledì 3 ottobre alle 17.30 presso la sede dell'Autorità portuale (viale Colombo 6) con Giacomo Bugliani, consigliere regionale Pd e presidente commissione Affari istituzionali e Stefania Saccardi, assessora regionale alla Sanità.Si parlerà delle priorità indicate nel documento per rilanciare l'azione del governo regionale, con un focus particolare sulla sanità



"Nel luglio scorso – spiega Bugliani – abbiamo condiviso un documento che indicava le questioni prioritarie determinanti a rilanciare l'azione del governo regionale. Abbiamo incontrato le categorie economiche e sociali a livello regionale ma abbiamo ritenuto che non fosse sufficiente, che occorresse discutere con l'intera Toscana. L'iniziativa vuol essere un momento di confronto proficuo su queste questioni in particolare con il mondo della sanità locale, utile poi a migliorare il nostro lavoro in Regione su questo tema, nell'interesse dei cittadini".