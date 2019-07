Pini viale Colombo, il Grig: «C´è l´autorizzazione paesaggistica?»

Marina di Carrara - «E’ stata rilasciata o no l’autorizzazione paesaggistica per il taglio dei pini del viale Colombo di Marina di Carrara?». È la domanda che pone il Grig, il Gruppo di intervento giuridico, che torna a parlare del caso dei pini di viale Colombo il cui taglio è iniziato da alcune settimane. Riportiamo di seguito la nota dell'associazione ambientalista.



Su segnalazioni accorate di cittadini, l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus aveva inoltrato (13 giugno 2019) una specifica istanza al Comune di Carrara e ai Carabinieri Forestale (informata anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa) per fermare il taglio di 17 esemplari di Pinus lungo il Viale Colombo, a Marina di Carrara.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Carrara, secondo informazioni stampa, sarebbe quello di sostituirli con esemplari di Palma messicana (Washingtonia Robusta), specie arborea decisamente fuori dal nòvero di quelle autoctone come i Pinus.

Nel periodo primaverile ed estivo sono vietati tutti gli interventi che possano disturbare la riproduzione dell’avifauna selvatica (art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i.,).

Tali divieti sono ripresi dall’art. 79, comma 2°, della legge regionale Toscana n. 30/2015 e s.m.i.

Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato, in particolare ai sensi dell’art. 544 ter cod. pen.

In seguito a ulteriori accertamenti è emerso che l’intera zona, compreso il Viale, è tutelata con specifici provvedimenti di individuazione ai fini del vincolo paesaggistico (D.M. 10 gennaio 1953, integrato con D.M. 3 febbraio 1969): l’intervento di taglio dei Pini non risulta, quindi, esentato dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica (D.P.R. n. 31/2017, Allegato A, punto A 14).

E’ stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica per il taglio dei Pini?

In caso negativo, si fermino le motoseghe e si adottino i provvedimenti di legge per la salvaguardia degli alberi.

Per accertarlo il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato (8 luglio 2019) una nuova istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti al Ministero per i beni e attività culturali, alla Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca, al Comune di Carrara e ai Carabinieri Forestale, informando anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa.