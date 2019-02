Partenza col turbo per Tirreno Ct e Balnearia: ecco tutto il programma

Marina di Carrara - Sono state inaugurate ieri, domenica, le fiere Tirreno Ct e Balnearia, rispettivamente alla 39esima e ventesima edizione, due delle più qualificate e significative fiere del settore per tutti gli operatori dell’ospitalità in terra e in mare e del food&beverage, in scena a Carrara Fiere fino a mercoledì 27 febbraio. Eccezionale impennata di espositori e di visitatori per Balnearia che da tre anni è stata presa in gestione da Tirreno Trade che gestisce anche Tirreno Ct.



Balnearia, l’ospitalità sulle spiagge. La 20esima edizione di questa manifestazione, che ormai da molti anni affianca la Tirreno CT, è rivolta soprattutto agli operatori del turismo balneare, settore che rappresenta una parte cospicua dell’offerta vacanziera nel nostro Paese.



I numeri del turismo.

UNO SGUARDO A LIVELLO PAESE. Se nel 2017 il comparto turistico italiano ha fatto registrare un’impennata di oltre il 4%, nel 2018 la crescita è rallentata, segnando un +1,4% di incremento, pari a circa 426 mln di presenze. Un trend generale comunque positivo che dimostra ancora una volta l’importanza del settore per l’economia del Belpaese. A fare la parte del leone sono stati gli stranieri, le presenze estere sono state circa 214 milioni, un +1,8% rispetto al 2017, mentre le presenze degli italiani sono state circa 212 milioni. Non sono stati però i mesi più caldi a far registrare i picchi di flussi. Giugno, luglio e agosto, infatti, hanno visto in prevalenza turisti per week end “mordi e fuggi”, mentre settembre sembra essere stato il periodo più richiesto (in base alle prenotazioni alberghiere ed extra-alberghiere). Le mete più ambite nel 2018 sono state le montagne (+2,8%), le città d’arte (+2,3%) e le aree collinari (+2%). Le località balneari, invece, hanno subito un leggero rallentamento rispetto all’anno precedente, registrando solo un +0,2%, ultime rispetto alle località termali (+0,9%) e ai laghi (+0,8%).

Il calo di presenze nelle località balneari può essere imputato ad un insieme di variabili, tra cui un cambiamento nelle modalità e nei gusti dei turisti: è cambiato il periodo della vacanza, e le località balneari italiane nel 2018 hanno subito, rispetto al 2017, una forte concorrenza degli altri paesi competitor del bacino mediterraneo. Questi indicatori sono fondamentali per attuare strategie di destinazione a livello Paese, perché il turismo balneare rimane comunque trainante per tutto il comparto turistico italiano.



Il turismo enogastronomico cresce e “nutre” la vacanza. Il 98% dei turisti italiani ha partecipato ad almeno un’esperienza enogastronomica nel corso di un viaggio compiuto negli ultimi tre anni, a prescindere che si siano mossi per turismo balneare, di montagna o per business. Sempre nello stesso arco di tempo il 45% ha fatto almeno un viaggio con pernottamento che abbia avuto come motivazione primaria un’esperienza enogastronomica (erano il 30% del 2017, e il 21% del 2016). Il risultato? Un aumento del +48% di interesse in un anno, con le esperienze enogastronomiche che sono ormai un elemento presente nella vacanza di tutte le tipologie di turisti, a partire dai Millennials. Entrando nel merito del vino, il 44% dei turisti italiani ha partecipato ad un evento vinicolo nel corso di viaggi compiuti negli ultimi tre anni (nel 2017 erano il 35%), e il 63% ha espresso a questo proposito un giudizio positivo. Interessante notare che esiste ancora una domanda potenziale inespressa nei confronti di questa tipologia di eventi, pari al 17% del totale degli intervistati, che si dicono interessati anche se non hanno mai partecipato. Sempre negli ultimi tre anni il 56% dei turisti italiani ha visitato una cantina (nel 2017 erano il 41%); tra i motivi che hanno spinto a non partecipare a questo tipo di attività c’è la mancata conoscenza e/o assenza di informazioni (37%), la non fruibilità delle strutture al pubblico e/o la non disponibilità in date e orari prescelti (33%) e infine la mancanza di interesse (30%).



La Toscana, ancora meta tra le preferite e anche per il suo mare. Umbria, Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia-Romagna sono state le Regioni italiane preferite dai viaggiatori. L’Umbria ha toccato il record di presenze con 6 milioni nei primi 11 mesi del 2018. Toscana e Emilia Romagna sono state le mete preferite, secondo il rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2019, per i viaggi esperienziali, soprattutto per il settore enogastronomico. La Toscana ha segnato un +2,2% di presenze nell’estate 2018 e un +1,7% nel periodo gennaio - settembre 2018. Le città d’arte sono in vetta alla classifica (+3,6%), seguita dalle aree di campagna (+4,0%). L’area di costa ha subito una diminuzione di presenze rispetto al 2017 (-0.6%) insieme alle zone di montagna (-4,8%). Importanti le cifre della Val d'Orcia (+9,7%) e delle Terre di Valdelsa e dell'Etruria volterrana (+9,6%), della Valdichiana senese (+6,5%), di Arezzo (+9,9%), delle Terre di Pisa (+7,6%) ma anche Firenze con un +3,5%. Tra le aree montane rilevante è stata la Lunigiana (+18,2%) e Pistoia e la montagna pistoiese (+5,1%). Per la Costa Toscana i valori sono stati in flessione ad eccezione di Livorno (+5,2%) e la Maremma Toscana Sud (+1,0%).



IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI



TIRRENO CT

Martedì 26 febbraio

Aspi promuove il Gavi e il Soave. Presso lo stand Amira la diciassettesima edizione del concorso “Aspiranti Futuri Talenti Maitres Amira”. Presso l’Accademia Pizzaioli “Pizza senza frontiere”, la tappa di selezione del concorso internazionale. La Federazione Italiana Gelatieri promuove in questa giornata il concorso nazionale “Oscar del Gelato 2019” con i migliori artigiani che si sfideranno nei gusti crema e cioccolato. Pizza e alta cucina si incontrano allo stand di Pizza e Pasta Italiana con il concorso “Pizza a due” tra chef e pizzaioli.

La Fucina dei SaperiSapori e Conoscenze. Dalla mattina appuntamenti con la pizza e con FiordiPrimi Academy. Alle 13 è il momento atteso dello chef Maurizio Marsili con il quinto quarto di pesce. Alle 14 ancora pizza con i grandi maestri della Scuola Italiana Pizzaioli. Spazio per il caffè alle 14.30 con Elena Luzi e alle 15 incontro con l’Istituto Alberghiero Minuto di Marina di Massa. Nel pomeriggio Sandro Zani con il fritto che non si frigge e si finisce in dolcezza con Dolce Milano e la torta “Mina”.



Mercoledì 27 febbraio

Presso il ristorante delle Nazioni l’organizzazione Tirreno Trade, in collaborazione con tutte le Associazioni di categoria dell’Ospitalità e della Ristorazione e degli Istituti Alberghieri organizza un evento sensibile e particolare: “Insieme a voi con un sorriso”. I protagonisti di questa iniziativa saranno gli alunni diversamente abili delle scuole alberghiere che si cimenteranno nella preparazione pratica e del servizio di un menù molto divertente e simpatico con ingredienti principali: affetto, simpatia e gioia. Appuntamento con il te delle 17, presso lo stand di Aspi come si degusta un buon te.

La Fucina dei SaperiSapori e Conoscenze. Apre il forum Raffaele Musacco, coordinatore di cioccolateria della Scuola Tessieri. Alle 11 Chef Umberto Ferrari, mentre dalle 12 sarà l’Istituto Alberghiero di Bagnone (Ms) a prendere il palco con alcune ricette.



Tutti i giorni.

Presso il Forum della Cioccolateria, Pasticceria e Panificazione la Federazione Italiana Pasticceria Gelateria e Cioccolateria promuove ogni giorno il concorso che vedrà i migliori pastry chef italiani sfidarsi su diversi tipi di dolce. Il GRUPPO ARTISTICO INTAGLIATORI ovvero l’arte dell’intaglio della frutta e degli ortaggi e non solo, a cura di “Le Golosità” di Orazio Messina, ogni giorno promuove esecuzione di sculture e composizioni vegetali. King of the ice invece ogni giorno sculture di ghiaccio.



Il Ristorante delle Nazioni. Ogni giorno due Istituto Alberghieri italiani proporranno due menu degustazione in abbinamento ai vini dei rispettivi territori. Una occasione unica per conoscere la tradizione gastronomica italiana e la sua evoluzione.



La Scuola Tessieri sarà protagonista quest’anno con un ricco programma di iniziative. Domenica 24 ore 10:30 :presso lo stand, a cura di Roberto Mascellaro : “ L’arte del cioccolato nel 2019” a seguire “ Storia della cucina Regionale” a cura di Cristiano Tomei. ore 10 : presso il Forum della Fucina Cristiano Tomei presenta “Scuola Tessieri”. ore 12:30: presso lo stand “Le sculture in Zucchero” a cura di Andrea Marzo e a seguire Stefano Cipollini , coordinatore didattico di Cucina di Scuola Tessieri presenta “Cucinare a bassa temperatura”. ore 13 :presso il Forum della Fucina Stefano Cipollini , coordinatore didattico presenta “L’evoluzione della cucina moderna nei piatti e nel pensiero”. ore 14:30: presso lo stand “Wedding Cake d’autore” a cura di Giuliano Casotti ; a seguire “Street Food: I segreti della Cucina Urban” a cura di Barbara Marie Borasio. ore 16: presso lo stand “Monoporzioni moderne al cioccolato per stupire i tuoi ospiti” a cura di Andrea Marzo e Roberto Mascellaro , a seguire Barbara Marie Borasio presenta “Pasta Fresca della Tradizione”.

Lunedì 25 ore 10:30 : presso lo stand , a cura di Stefano Cipollini : “ Il Cioccolato in cucina” a seguire “ Creazione di una scultura in Cioccolato” a cura di Lia Biagiotti. ore 10 : presso il Forum della Fucina Alessio Tessieri , Direttore di Scuola Tessieri e Patron Noalya presenta “Il Cioccolato coltivato: tracciabilità , alta qualità ed amore per la materia prima”. ore 12:30: presso lo stand “Il gelato da ristorazione” a cura di Luca Landi e a seguire Roberto Mascellaro presenta “La pralineria commerciale” ore 14:30: presso lo stand “Il cioccolato in cucina” a cura di Barbara Marie Borasio ; a seguire “Le decorazioni in cioccolato” a cura di Andrea Marzo. ore 16: presso lo stand “Il gelato da ristorazione” a cura di Luca Landi, a seguire Roberto Mascellaro presenta “La pralineria commerciale”.

Martedì 26 ore 10:30 : presso lo stand , a cura di Mauro Urso “ Lezione sulle patate” a seguire “ Il ciccolato Noalya” a cura di Mascellaro e Marzo. ore 10:30 : presso il Forum della Fucina Raffaele Musacco , coordinatore didattico di Scuola Tessieri presenta “Il Cioccolato a partire dal temperaggio”.

ore 12:30: presso lo stand “Lezione sulle uova” e a seguire “Frolle , Biscotteria ed organizzazione del lavoro” demo a cura di Scuola Tessieri. ore 14:30: presso lo stand “Riso e risotti – tecniche e tendenze” a cura di Barbara Marie Borasio ; a seguire demo a cura di Scuola Tessieri ”La vetrina vincente – lievitati al cioccolato”. ore 16: presso lo stand “Street Food – I segreti della cucina Urban” a cura di Tiziano Barbitta e Gaia Lovisolo, a seguire Anna Giunta presenta “La pasticceria Glutenfree”.

Mercoledì 27 ore 10:30 : presso lo stand , a cura di Scuola Tessieri “ Lezione sulle uova” a seguire “ Prodotti da forno moderni” . ore 12:30: presso lo stand “Pasta fresca della tradizione” e a seguire “Plum Cake innovativi” demo a cura di Scuola Tessieri.



BALNEARIA



Martedì 26 Febbraio

ore 10,30 Assemblea unitaria “I balneari, una risorsa del Paese”, organizzata da CNA Balneatori, FIBA Confesercenti, OASI Confartigianato e SIB Confcommercio. Sala Michelangelo, Centro Servizi, 1° piano.

ore 11 : “Contratto Collettivo del Lavoro e Welfare Aziendale negli Stabilimenti Balneari” ; relatore il Consigliere Nazionale E.Bi.P.I.C. Dott.ssa Serafini Giorgia e apertura dell’intervento a cura del Presidente Confimpreseitalia Dott.Guido D’Amico. Interviene Dott. Marco Carlomagno Presidente del C. S. E. – Demaniofacile.it

ore 12 : “Quanto vale uno Stabilmento Balneare ? Come si calcola il giusto prezzo di mercato?” relatore del Convegno l’Arch. Fabrizio Proporzi di Structura e interventi a cura dell’Arch.Andrea Pozzi di Structura.



Tutti i giorni

Mondobalneare - La spiaggia 4.0

presso lo stand di Mondo Balneare sarà allestita l’area-mostra sulla “Spiaggia 4.0” , con alcune delle giovani aziende più interessanti che propongono prodotti e servizi innovativi per gli Stabilimenti Balneari. Alla “Spiaggia 4.0” sarà possible anche scattarsi una foto per ricevere un simpatico e prezioso gadget di Mondo Balneare, una borraccia personalizzata offerta dall’azienda Acquafil , oltre ad una copia del nuovo numero della rivista cartacea con tutti gli approfondimenti sulle tematiche che interessano il settore.

Ecospiagge Associazione

Presso lo stand ogni giorno promozione di numerose iniziative dell’impegno ecologico dell’associazione sulle spiagge italiane. Sei un operatore del settore? Presso lo stand Ecospiagge puoi ritirare gratuitamente un regalo ecologico offerto dall’associazione.