Le polo di salvataggio di Avis Carrara per i bagnini di Marina

Marina di Carrara - AVIS Carrara ed il suo Gruppo Giovani, anche in questo periodo, continuano la propria attività di sensibilizzazione alla donazione e ai valori del volontariato sul territorio. Quest’estate non è stato possibile organizzare “Avis al Mare”, l’appuntamento che da 3 anni vedeva i volontari di AVIS in alcuni stabilimenti del litorale carrarese, per far conoscere l’associazione anche ai più giovani e per far capire l’importanza della donazione, anche nel periodo estivo dove l’emergenza può essere molto dura, ma non si sono persi d’animo.



Dopo la consegna di 10mila salviette su tutto il territorio comunale per sensibilizzare alla donazione, l’associazione, in collaborazione con Avis Toscana, ha deciso di donare alle due cooperative di bagnini attive sul territorio, Mare Sicuro e Alto Tirreno, delle polo di salvataggio, già consegnate questo inverno ai bagnini delle nostre piscine comunali. Le polo sono approvate dalla Direzione Marittima e presentano la “A” del logo di Avis e lo slogan “E se fossi tu a salvarmi la vita?”; che vuole far capire l’importanza dei donatori e del loro gesto, il quale potrebbe salvare una persona chiunque incontrata nella vita di tutti i giorni.