Marina di Carrara - Tre giorni di esposizioni e spettacolo per gli appassionati del mondo dei fuoristrada: la 4x4 Fest, giunta alla sua 19esima edizione, è partita questa mattina, venerdì 11 ottobre, e durerà fino a domenica. Al taglio del nastro ha provveduto l'onorevole Martina Nardi, affiancata dal presidente di Imm Carrarafiere Fabio Felici. E una volta aperto il sipario, immediatamente i padiglioni e gli esterni del complesso hanno visto una buona affluenza di pubblico.



"Ci troviamo qui come tutti gli anni grazie alla passione del nostro pubblico e all'impegno dello staff organizzatore e dei vari partner tecnici - ha dichiarato Francesco Fatichenti, direttore responsabile della rivista "4x4 Evolution", nel corso della conferenza stampa tenutasi nell'inedita area del "Mud Cafè" - Essere giunti all'edizione numero 19 è un grande traguardo, soprattutto considerando che il mondo dell'automobilismo sta vivendo un periodo non facile".



Davvero tante le novità, rispetto agli anni passati, della 4x4 Fest 2019: dal rinnovo delle piste alla presenza delle bike, passando per il "beach village" sulla spiaggia e, non meno importante delle altre, la presenza centrale del genere femminile e del concept "Rosa integrale" con l'obiettivo di celebrare il binomio "donne e motori". "Quest'anno, con il progetto "4x4 Fest thinks green", in collaborazione con Nausicaa, puntiamo anche a sensibilizzare al rispetto dell'ambiente attraverso la creazione di isole ecologiche finalizzate alla raccolta differenziata- ha sottolineato il presidente Felici - Sempre parlando di novità, poi, non dimentichiamo il premio "Best Innovation Award", per l'espositore che promuoverà l'innovazione tecnologica più interessante".



Il presidente si è poi soffermato sull'importanza dell'evento, che si estende per 45.000 metri quadrati di fiera, di cui 20.000 di pista esterna : "Il mondo dei fuoristrada viene sempre visto come qualcosa di nicchia, una concezione che intendiamo superare. Vogliamo trasmettere il messaggio che questi veicoli servono anche per viaggiare in sicurezza e che l'esposizione non si rivolge semplicemente agli appassionati stretti. Il pubblico può essere estremamente vario. La 4x4 Fest unisce l'aspetto del business, quello dello spettacolo e quello territoriale, perché chi viene qui per visitare la fiera ha anche la possibilità di apprezzare una città bellissima".



Nel corso della presentazione è poi intervenuto il vicesindaco Matteo Martinelli: "Per il Comune di Carrara è motivo d'orgoglio ospitare una manifestazione di un'importanza tale da trovarsi ai vertici italiani, se non europei. Questa fiera deve essere un veicolo per comunicare il nome della nostra città non solo in tutta Italia ma anche al di fuori dei confini nazionali. Si parla spesso del turismo come petrolio del nostro paese. Credo che come istituzione politica dobbiamo salvaguardare quelle realtà che incidono positivamente da questo punto di vista".



Presente anche il consigliere della Regione Toscana Giacomo Bugliani: "Imm ha intrapreso un percorso che dovrà portare questo complesso fieristico a essere estremamente competitivo sul piano internazionale. La strada è quella giusta e la capacità di sapersi adattare ai cambiamenti nel tempo ne è la dimostrazione. Infatti l'organizzazione si è evoluta con tanti aspetti innovativi che contribuiscono alla spettacolarità di questo evento che lo rendono suggestivo. Carrarafiere è uno dei complessi fieristici, insieme a quelli di Firenze ed Arezzo, che costituiscono realtà preziose per il territorio della Toscana, realtà che vogliamo assolutamente preservare".