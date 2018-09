In Marmoteca s´impara la riabilitazione per malati spastici

Venerdì 29 alle 8.30 parte il corso promosso da AIAS Massa-Carrara

Marina di Carrara - Continuano le attivita` di Aias Onlus di Massa Carrara (Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici) in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione. Dopo il partecipato appuntamento dello scorso maggio, dove le varie sezioni di Aias di tutta Italia si sono ritrovate nel territorio apuano, domani Venerdi` 28 dalle 8,30 si svolgera` – presso la sala Marmoteca di CarraraFiere in viale G. Galilei 133 (ingresso 2) a Marina di Carrara – il corso di aggiornamento gratuito “Traiettorie riabilitative in eta` evolutiva” (7 crediti Ecm).



Molti i relatori che parteciperanno alla giornata che sara` inaugurata, dopo le iscrizioni, dai saluti del presidente Gianfranco Tognoni, della dottoressa Monica Guglielmi (responsabile Asl della Zona Apuana) e della dottoressa Antonella Pitanti, direttore scientifico del corso. Alle 9,30 il via al convegno con gli interventi della dottoressa Silvia Perazza (medico fisiatra del Dipartimento di Neuroscienze dell'eta` evolutiva Ircss Stella Maris Pisa), del dottor Bruno Sales (direttore Unita` Funzionale complessa salute mentale infanzia e adolescenza Ausl Toscana), della dottoressa Mariangela Marchettini (fisioterapista Unita` Funzionale salute mentale infanzia e adolescenza, Fisioterapia Centro socio sanitario Roberto Giovannini Prato), del dottor Mauro Camuffo (Direttore Unita` Operativa complessa neuropsichiatria infantile di Grosseto Ausl Toscana sud-est) e della dottoressa Mariagrazia Francalacci (logopedista Unita` Funzionale salute mentale infanzia adolescenza).



Fondata nel maggio del 1968 da Luigi Bertolini, al tempo assessore alla sanita` del Comune di Carrara (nonche´ vicesindaco), Aias Onlus di Massa Carrara e` un'associazione senza scopo di lucro. «Luigi Bertolini, sentite le esigenze di un gruppo di genitori di avere un mezzo a disposizione che li conducesse alle sedi di La Spezia e Pisa, capi` che questi genitori facevano gia` fin troppi sacrifici e decise: “la riabilitazione alla fian a Carrara”», le parole del presidente Tognoni per spiegare la genesi della sezione apuana. Sono molte, attualmente, le attivita` che l'associazione porta avanti sia in ambito sanitario, sia in quello sociale. Per maggiori informazioni e dettagli si puo` consultare il sito www.aias-onlus.it.