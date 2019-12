Grandi nomi per l´edizione 2020 di `Vita all´Aria Aperta`

Marina di Carrara - Sono in piena attività gli organizzatori di “Vita all’Aria Aperta” per la manifestazione che, dal 31 gennaio al 2 febbraio, riporterà a Carrara la 18° Tour.it, con un’esposizione su 10.000 mq di camper nuovi e usati di ogni tipo, accessori e piccola nautica, la 4° “TOURismo in Libertà” con le migliori proposte turistiche per la valorizzazione dei territori e con la nuova sezione “Trek&Ways” dedicata in esclusiva al mondo dei Cammini, che presenterà un ricco calendario di incontri a tema e numerose attività outdoor per grandi e piccoli.



Per Tour.it, il tradizionale Salone del turismo itinerante e sostenibile patrocinato da Assocamp, saranno a Carrara Arno Caravan, Caravanbacci, Florence Camper, Microworld Rent, Paolino Camper, Pionieri Village, Pronto Camper, Toscana Camper, ovvero i più importanti centri vendita della Regione, con i principali marchi di camper, caravan e motorhome rappresentati in Toscana. Molti anche i produttori di accessoristica dedicata ai veicoli ricreazionali, gran parte dei quali presenti sotto l’egida di Promocamp che ha dato il patrocinio all’evento, fra cui M.V. Camping, Nova Campeggio, Campo Base Outdoor, Staff Service, C.N.A., Simatshop per rifornirsi di articoli da campeggio di ogni genere, verande, tende, gazebo, tv e dvd portatili, accessori elettronici, ma anche abbigliamento tecnico e calzature, oltre a tutto il necessario per il trekking, l’alpinismo e l’arrampicata. New entry 2020 è la presenza di 4Technique: conosciutissima nel mondo del fuoristrada, l’azienda individua e propone i migliori accessori e allestimenti sul mercato sia per i fuoristradisti che per tutti i veicoli speciali.



Tour.it vanta anche un importante supporto dalle principali realtà associative del settore: sono presenti A.C.T.Italia Federazione Nazionale, Confederazione Italiana Campeggiatori, Camper Club La Granda, Camper Club Italia, Unione Club Amici e Toscana Camper Club, che organizza a Carrara in concomitanza con l’evento il suo 31° Raduno Nazionale.



A questo proposito il Presidente di Promocamp Italia Luigi Boschetti dichiara: "Confermo la piena collaborazione a Vita all’Aria Aperta ed in particolare a Tour.it , che come Associazione abbiamo contribuito ad avviare nel 2001 nell’ambito della nostra strategia promozionale-fieristica, rivolta alla territorialità e che ci ha visto dar vita e sostegno ad iniziative simili a nord, al centro e, a presto, al sud del nostro Paese. Fa piacere che a Carrara da quest’anno ci sia un’adesione più convinta dell’imprenditoria toscana, che è certamente di buon auspicio per il successo della manifestazione."



IMM_CarraraFiere continua ad ampliare l’offerta dell’evento con varie attività outdoor in abbinamento alla visita in fiera e con una ricca gamma di incontri a tema presso l’Agorà “Speciale Cammini”: sono numerosi e molto noti gli ospiti che hanno già confermato la partecipazione all’evento, nel corso del quale offriranno le proprie testimonianze ed esperienze agli appassionati di questo mondo in visita alla manifestazione. Fra i tanti Riccardo Carnovalini, di rientro da una “camminata” di 11.000 km per 22 Paesi, Marco “Osky” Togni, che camminando porta avanti una campagna di sensibilizzazione per la sclerosi multipla, Sara Zanni archeologa, GAE e docente universitaria, il giovane influencer Salvatore Liggeri, Andrea Spinelli, Giancarlo Enna e Fabrizio Pepini con focus sul cammino come strumento terapeutico, l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi e i suoi percorsi dalla Frangigena agli altri Cammini nel mondo su una gamba sola, Ilaria Canali con il Meeting Rete Nazionale Donne in Cammino, che porterà la testimonianza di cinque importanti esponenti della rete, l’autore di “Terre di Mezzo” Luciano Callegari che illustrerà con mappe GPS tutto il percorso della Francigena da Canterbury a Roma. Previsto in fiera anche uno spazio Touring Club con il contributo di autori altamente qualificati e specializzati in tema di turismo slow. La moderazione di gran parte degli interventi dell'Agorà sarà affidata a Radio Francigena, media partner dell’evento.



L’Agorà Speciale Cammini sarà affiancata dal nuovo spazio interattivo “Il Camper Incontra”, in collaborazione con S-moove e Liberamente in Camper, moderato da Cristiano Fabris, che svilupperà numerosi focus su cucina, tecnologia, animali e disabilità. Tra gli ospiti di questo spazio dedicato alla vita in camper il travel blogger Allemandich sui parchi divertimento europei, gli interventi di Lorenzo Gnaccarini di Vacanzelandia su soste e sicurezza, la coppia Daniela Scerri, Andrea Maggi e figlia con “Due per tre fa cinque:una famiglia in camper” e i consigli di S-moove per allestire il van in modo originale.



Sul fronte degli eventi outdoor proposti al pubblico in abbinamento all’evento, si inizia sabato 1° febbraio alle 8:30 partendo dalla fiera per la camminata di Nordic Walking organizzata in collaborazione con Scuola Italiana Nordic Walking, Nordic Walking Toscana e UISP Nordic Walking Marina di Carrara, su percorso turistico di 11 km. Sempre sabato, nel pomeriggio, sarà possibile partecipare a Trekking & Yoga: l’iniziativa, in collaborazione con l’Associazione Be Yoga di Barbara Folegnani, prevede una speciale sessione di “meditazione camminata” nei pressi degli scavi romani dell’antica Luni, su un tracciato di 12 km totalmente in piano, adatto anche ai bambini.

Domenica 2 febbraio partirà la Bike Tour Via Francigena e Antichi Sentieri, su tre tracciati: Inferno, per gli sportivi più allenati, Purgatorio con discese tecniche e Paradiso per chi vuole pedalare in mezzo alla natura con la famiglia. L’iniziativa è realizzata da CarraraFiere in collaborazione con Grande Trekking ASD, Bandita Goat Trails BCASD e Gruppo Riders Apuani. Sempre domenica 2 seconda edizione della Camminata sulla Via Francigena; super partecipata nel 2019 e organizzata da CarraraFiere con Grande Trekking ASD presenta due proposte: un percorso della lunghezza di 11 km, con la partenza dal polo fieristico e l'arrivo in centro storico a Carrara, e il ritorno su un percorso tecnicamente più impegnativo ma di particolare suggestione paesaggistica, che da Carrara centro arriverà a CarraraFiere.

Le quattro iniziative vengono proposte da CarraraFiere anche come originali esperienze outdoor da regalare in occasione delle prossime festività attraverso una speciale Gift Card da richiedere collegandosi alla pagina http://tourit.it/specialenatale/.

A completare la gamma di opportunità per la scelta di nuovi luoghi e sapori, la sezione TOURismo in Libertà che, attraverso la partecipazione di Enti e Comuni, promuove le diverse identità ambientali, artigianali, culturali ed enogastronomiche dei nostri territori, un panorama di grande interesse per chi, viaggiando in camper, ma anche a piedi o in bicicletta, desideri scoprire le eccellenze territoriali, magari meno note ma altrettanto affascinanti di cui l’Italia è ricca, trovando nuovi spunti per le vacanze o per un weekend in fuga dallo stress.



L’evento Vita all’Aria Aperta è organizzato da CarraraFiere con il patrocinio di Regione Toscana, Touring Club Italiano, Associazione Toscana Vie Francigene e Cammini, Assocamp, Promocamp e con il supporto di Toscana Camper Club, Unione Club Amici, Confederazione Italiana Campeggiatori, A.C.T.Italia Federazione Nazionale. Media Partner: Plein Air, Radio Francigena, Vacanzelandia, Itinerari e Luoghi, Camper Magazine, Ad Okki Aperti Magazine.



Ingressi: N° 3 Viale Colombo – N° 5 Via Maestri del Marmo – Marina di Carrara (MS)

Orari: tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00

Biglietteria: Intero € 7:00 – Ridotto € 5:00 per abbonati “Touring Club Italia” e tesserati “Plein Air Club”. Ingresso libero per ragazzi fino a 12 anni e disabili.