Festa della birra, tutto pronto a Marina di Carrara: ecco cosa ci sarà

È la più grande "bier fest" realizzata fuori dei confini della Germania. Si parte martedì 28 alle ore 19

Marina di Carrara - Si accendono i riflettori sulla festa più attesa dell’estate. Da martedì 28 agosto - e per dodici giorni - a Carrara si respira un’atmosfera tipicamente e sinceramente bavarese, grazie ai mega boccali di birra, allo stinco, ai pretzel, ai würstel e all’intrattenimento con musica tipica e spettacoli, tutto rigorosamente teutonico e in linea con il vecchio proverbio bavarese: “Mangiare e bere tiene uniti corpo e spirito“.



C’è un gran fermento nello storico quartier generale della festa, il complesso fieristico di Marina di Carrara: il grande palco è già stato montato così come le panche e i tavoli per un totale di oltre 5000 posti a sedere. I camion targati Nordbräu hanno già scaricato le botti contenenti i primi 50.000 litri di birra che inonderanno la Carrara Bier Fest, mentre altri ne arriveranno nei prossimi giorni, suddivisi in stock per garantire la freschezza. L’oro liquido biondo è il protagonista della manifestazione, direttamente importato dalla città di Ingolstadt dal birrificio Nordbräu, attivo fin dal 1693, che produce birra rispettando l’editto della purezza del 1516 e utilizzando l’acqua di un pozzo che, insieme alla sapienza del mastro birraio, sono il valore aggiunto di queste creazioni.



Il backstage della festa è un via vai di lavoratori infaticabili che si muovono secondo uno schema consolidato e coordinato dal personale di IMM-CarraraFiere che da quest’anno ha preso in mano le redini dell’organizzazione, mantenendo inalterate le caratteristiche gastronomiche e culturali dello stesso. Si respira un’aria di trepida attesa tra le panche e le cucine appena montate, dove già si aggira anche il famoso “Jodler” Felix Faschingbauer (nella foto scattata ieri e tratta dal backstage) che da martedì 28 agosto tornerà a cantare sul palco la bellezza delle ragazze di Carrara, omaggiandole con i suoi migliori gorgheggi.



“Non abbiamo volutamente cambiato nulla, se non il nome, di questo evento atteso e molto partecipato non solo dai residenti, ma anche dai turisti e vacanzieri che scelgono Marina di Carrara e la Versilia per trascorrere le proprie vacanze, oltre che da un folto pubblico proveniente dall’intera Toscana e dalle regioni limitrofe” dichiara Fabio Felici, Presidente di IMM-CarraraFiere e aggiunge “si tratta della più imponente festa della birra in stile tedesco realizzata fuori dai confini della Germania, un evento che attira oltre 140.000 visitatori l’anno, numeri che ne testimoniano l’importanza in termini di ricaduta economica sul territorio”.



Stessi fornitori per birra e cibi tipici, stessi gruppi musicali e ballerini chiamati a intrattenere il pubblico, tutto secondo tradizione.



L’unica novità importante riguarda l’aumento di zone coperte allestite con tavoli e panche per consentire la fruibilità della festa da parte dei visitatori anche in caso di pioggia: più di 1.000 mq di spazi attrezzati coperti suddivisi in una zona birreria all'interno del Padiglione B, una grande tensostruttura tra la Birreria esterna e la Pizzeria e un tendone comprensivo anche di palchetto e orchestra all'ingresso n. 3.



Si potranno degustare tre tipi di birra più una versione alcool free, particolarmente pensata per chi deve mettersi alla guida dopo aver passato una serata a Carrara. Sarà disponibile la NordbräuHell, una birra dorata da 4.9 gradi alcolici dalle note maltate delicatamente mielose e il finale piacevolmente secco che invita a berne in maniera smisurata. Si tratta di una birra a tutto pasto che si abbina benissimo con tutti i piatti offerti dal menù della festa ma in particolar modo rende il suo meglio se abbinata ai dolci proposti come lo strudel, la ciambella bavarese o di mele. La Dunkel invece è una birra scura di 5 gradi alcolici che evidenzia aromi di crosta di pane tostata e leggerissimi sentori di caramello e frutta secca. L’amaro percepito è lievissimo ed è conferito soprattutto dai malti tostati. Le caratteristiche organolettiche calzano a pennello se abbinate col manzo con l’insalata di patate. La terza birra presente è la Weizen, torbida per i lieviti in sospensione come vuole la tradizione e con cappello di schiuma compatta e pannosa.

Come da più di quarant’anni, il cibo sarà rigorosamente bavarese con i deliziosi wurstel accompagnati dai crauti, i succulenti stinchi o il gustoso manzo e i fantastici formaggi e molte altre delizie tedesche.



Il programma della serata inaugurale, oltre all’apertura della prima botte di birra da parte del sindaco di Carrara e dei rappresentanti della città di Ingolstadt (prevista alle ore 19 - palco grande con l’accompagnamento della Banda di Carrara) per suggellare il pluriennale gemellaggio tra le due città, vedrà le esibizioni dell’orchestra Schanzer, dell’orchestra Bayern 3000, del cantante jodler Felix e del folcloristico balletto bavarese.



Cogliendo l’occasione della Carrara Bier Fest, IMM e l’Amministrazione Comunale hanno provveduto a invitare, oltre a Ingolstadt, anche le altre città gemellate, con l’intento di sviluppare interscambi turistici, commerciali e culturali. All’invito hanno risposto le città di Grasse e Opole, le cui delegazioni arriveranno a Carrara il 27 agosto per partecipare all’inaugurazione e per visitare il nostro territorio grazie a un programma serratissimo di due giorni.



Oltre ai mega boccali di birra, allo stinco, ai pretzel, ai würstel all’intrattenimento con musica tipica e spettacoli, i visitatori potranno godere delle variegate proposte di Tutti in Fiera - 31° edizione della grande mostra mercato di TC&T con proposte per oltre 40 settori merceologici - e l’immancabile Luna Park, per una serata di divertimento a 360° gradi e per tutti i gusti.

Appuntamento dunque dal 28 Agosto all’8 Settembre davanti a un boccale di birra, rigorosamente proveniente da Ingolstadt, e come da tradizione ingresso gratuito e … “I boccali in alto”.