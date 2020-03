Coronavirus, a Genova attivo il traghetto-ospedale "made in Carrara"

- "La nave è adesso nella disponibilità della sanità di Regione Liguria". Lo ha detto ieri pomeriggio il governatore della Liguria Giovanni Toti al termine del sopralluogo sul traghetto Splendid della Gnv, ormeggiato a ponte Colombo in porto a Genova, trasformato in nave-ospedale per ospitare coloro che, guariti dall'infezione di Coronavirus e dimessi dall'ospedale, devono passare la convalescenza.La nave, allestita a tempo di record, ha 25 cabine singole per ospitare altrettanti pazienti e i locali per il personale medico-sanitario, un'infermeria con posti letto e strumentazione di primo soccorso e anche l'eliporto, sull'ultimo ponte. "Siamo la prima Regione ad aver individuato e attrezzato su tutto il territorio le strutture idonee ad ospitare persone in 'dimissione protetta' dagli ospedali" ha detto Toti che ha ricordato che in Liguria sono operative altre due strutture: l'ex ospedale Falcomatà della Spezia e la Rsa di Viale Cembrano a Genova. "Da lunedì la nave sarà operativa con i primi 25 posti e sarà operativa anche la Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo. Uno sforzo immane per far fronte all'emergenza e fornire un sostegno ai nostri ospedali".Lo Splendid è un traghetto della società marittima Grandi Navi Veloci, costruito nel 1993 nei cantieri Nuovi Cantieri Apuania di Marina di Carrara. La nave dispone di arredi e servizi simili a quelli delle navi da crociera. Il traghetto è stato oggetto nel 1996 di lavori di allungamento presso la Fincantieri di Palermo, dove è stato allungato di ben 26 metri aumentando sensibilmente le sue capacità di trasporto merci e passeggeri.Oggi con una stazza lorda di quasi 40.000 tonnellate e una capacità di 2000 passeggeri, può trasportare più di 1.000 autovetture o 2.300 metri lineari di carico merci, dispone di 473 cabine, ristorante à la carte, bar, un negozio, un cinema, idromassaggio e sala giochi.________________

NICOLA MOROSINI