Atletica, le gare indoor traslocano da Firenze a Carrarafiere

I padiglioni apuani potrebbero presto accogliere la pista per consentire lo svolgimento delle manifestazioni sportive della Fidal

Marina di Carrara - Niente gare sportive indoor al Mandela Forum di Firenze, per la prima volta dopo 33 anni ininterrotti di attività, questo potrebbe aprire le porte all'atletica indoor nei padiglioni di Carrarafiere. Il Consiglio regionale della Fidal Toscana (Federazione italiana di atletica leggera) vista la «mancanza di un accordo sul periodo di fruizione dell’impianto fiorentino, da anni ridotto a pochi giorni» che «non consente una soluzione che sia soddisfacente per le esigenze del Comitato Regionale e compatibile con il calendario nazionale indoor».



Il consiglio e il presidente Piscini «ringraziano il presidente dell’Associazione Nelson Mandela Forum, Massimo Gramigni, per la tenacia con cui ha sostenuto l’atletica leggera in questi anni» e l’assessore allo sport di Firenze Andrea Vannucci per «l’attenzione all’atletica mostrata in questi anni».



L’assenza di certezze sui fondi a disposizione federale per l’operazione non consente quindi, secondo la Fidal, una programmazione delle attività di atletica leggera per l’anno in corso, nonostante già da alcuni mesi vi siano trattative e si sia registrata la disponibilità di Imm ad accogliere la pista indoor nei padiglioni di Carrarafiere.



In questi giorni il Consiglio sta lavorando per ottenere un risultato positivo. L'auspicio è che «grazie all’interessamento di Imm e grazie al Comune di Firenze e al Comune di Carrara, nella persona degli assessori competenti, anch’essi disponibili a consentire le operazioni, sia possibile definire a breve una programmazione che consenta l’attività indoor di atletica leggera nel Comune di Carrara dall’anno 2020».