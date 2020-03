Neve beffarda, a Zum Zeri arriva solo ad impianti chiusi

Lunigiana e Apuane - Zum Zeri chiude le piste proprio quando arriva la neve tanto agognata dagli operatori. Con mezzo metro di fresco manto caduto negli ultimi giorni, impianti serrati in ossequio alle disposizioni del governo. "Lo dobbiamo nei confronti di tutti coloro impegnati nel frenare il propagarsi del Coronavirus su tutto il territorio nazionale e per tutelare da potenziali rischi gli appassionati, il nostro personale e la popolazione locale. Siamo dispiaciuti di questa situazione assolutamente eccezionale, ma riteniamo che tutti siamo chiamati ad operare per arginare il propagarsi del Coronavirus. Ringraziamo gli sciatori nostri appassionati frequentatori ed auspichiamo che si possa rapidamente superare questa situazione per poterli salutare presto nuovamente quali graditi ospiti", dice Maurizio Viaggi.

"Ringraziamo inoltre il Comune di Zeri che ci è stato vicino, la Regione Toscana che non ha fatto mancare il sostegno alla montagna, le forze dell’ordine e naturalmente tutto il personale sanitario che in questi giorni ha dimostrato il valore e l’impegno solidale del nostro sistema sanitario pubblico e del volontariato. Ci sia consentito confidare in urgenti interventi a difesa del sistema turistico dell’Appennino e in particolare a tutela deI lavoratori". Il rifugio del Passo dei Due Santi resterà aperto nei week end dalle 8 alle 18.