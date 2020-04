Lunigiana e Apuane - Sicuramente il suo Attuoni in questa stagione, all'esordio in Seconda Catagoria, ha fatto molta fatica, e la terzultima posizione lo dimostra, ma la vittoria nella finalissima playoff della passata stagione contro il blasonato San Vitale Candia e la sua grande tenacia nel cercare di mantenere in ordine un puzzle che senza di lui necessariamente si sarebbe sgretolato, lo hanno fatto entrare nel cuore degli avenzini.



Augusto Secchiari a gran sorpresa vince la prima edizione di Best Coach, ottenendo ben 546 voti per il 28,53% dei 1914 totali. Sicuramente qualche preferenza se l'è guadagnata con i due ultimi risultati positivi (pareggio a Monti e vittoria casalinga sullo sporting Forte Dei Marmi) che hanno riagganciato l'Attuoni, attualmente con 21 punti, al treno salvezza.



Augusto Secchiari che batte anche l'eroe del "Paolo Deste" del momento Stefano Turi che ha vinto la Coppa Italia regionale di Eccellenza ed è in corsa per quella nazionale. Lo stesso Turi, in virtù di 164 voti ricevuti, che ha decisamente staccato i rivali della sua categoria, Bracaloni e Gassani, mettendo in evidenza una fatto lampante: il popolo avenzino è assolutamente soddisfatto dei propri allenatori e dei risultati ottenuti nelle ultime stagioni dalle due squadre.



Per quanto riguarda la Lunigiana ottimo Della Zoppa del Monti (23,62%) ma anche il neo della Filattierese Poggi (13,01%) che allungano su Bracaloni della Pontremolese e Bertacchini del Serricciolo, mentre nel massese vince su tutti il tecnico del Ricortola Alessandro Fini (i neroverdi stanno ottendo i migliori risultati degli ultimi anni) che con 96 voti totali si lascia dietro gente come Paolo Alberti del Romagnano, in testa al campionato e in finale di Coppa Toscana.



Un sondaggio molto utile che da importanti indicazioni sulle valutazioni dei tifosi nei confronti degli allenatori, valutazioni che, al contrario di quanto sembrerebbe, molto spesso non vanno di pari passo con i risultati ottenuti. Magari qualcuno non ha votato il suo prediletto per scaramanzia o qualcuno è andato solo a simpatia, non si sa, ma la statistica non è un opinione, contano solo i numeri e tutto il resto è noia.



Adesso aspettiamo, se ci sarà, la ripresa del campionato e arrivati al termine il sondaggio verrà riproposto, chissà se a conti fatti i votanti cambieranno idea.