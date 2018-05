Corrilunigiana: primi posti per Fazzi e la Morlini

Altri due appuntamenti sono previsti per sabato e domenica

Lunigiana e Apuane - Domenica 29 aprile centoventi atleti si sono dati battaglia ai Ponti di Vara per la classicissima "corsa del marmo" organizzata da Giorgio Malacarni nel suggestivo paesaggio delle cave di marmo.



Primo posto assoluto per il giovane massese portacolori del Parco Alpi Apuane Niccolò Fazzi, che dopo un susseguirsi di scatti e controscatti, ha avuto la meglio sul forte scalatore genovese Gabriele Poggi, che ha preceduto a sua volta Gabriele Benedetti della Pro Avis ,buono il quarto posto per il portacolori dell’Atletica Alta Toscana Andrea Biscio Alberti, che si è ben comportato nella parte in salita, seguito da Davide Pruno e Paolo Giusti.



Nelle donne spicca Isabella Morlini, la forte atleta di Reggio fa corsa solitaria per relegare al secondo posto la padrona di casa Elena Bertolotti per i colori folcloristici dei Gas Runners, a seguire un 'altra atleta di casa Ziva Bertuccelli della Pro Avis Castelnuovo magra, quarto posto per Melania Raffaeta, al quinto posto Isabella Pellegrini e al sesto posto Odette Ciabatti.



I Prossimi appuntamenti sono previsti per sabato 5 maggio “Flash Kids" riservata ai piccoli atleti, organizzata dallo sponsor tecnico “Sportlife di Castelnuovo magra”, nella piazza antistante il punto vendita alle ore 16.



Domenica 6 maggio i runners riempiranno la piccola frazione di Cecina di Fivizzano dove alle ore 16,30 il folcloristico Riccardo Bini ospiterà gli atleti per la gara “8° Corri Cecina”, con un percorso di 8 Km misto sterrato e asfalto.