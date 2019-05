Corrilunigiana: Beconcini e Cibei trionfano a Fivizzano

Lunigiana e Apuane - Un consistente numero di atleti alla sesta prova del 33esimo "Corrilunigiana Memorial Franco Codeluppi", svoltosi nella piccola frazione di Cecina del comune di Fivizzano. Riccardo Bini, personaggio folcloristico del paese, insieme ai suoi 24 abitanti del paese, hanno vestito a festa questo scorcio delle Alpi Apuane.



La "CorriCecina" giunta alla nona edizione, rimane per antonomasia la gara del circuito vecchio stampo, quando negli anni Franco arrivava per primo nel paesino con la sua valigetta piena di attrezzi del mestiere: pettorali, foglio bianchi per iscrizioni, penne, fogli per ordine di arrivo e classifiche tutto rigorosamente fatto a mano. Oggi poche modifiche, in più solo computer dove Gianni, fedele collaboratore del Corrilunigiana, faceva iscrizione ed ordine di arrivo.



Molti nomi noti nelle iscrizioni pre-gara. E' stata sfiorata la soglia storica delle cento iscrizioni, novantasei per la precisione: di cui tre partecipanti alla gara ludicomotoria e come sempre tantissimi bambini che oltre a darsi battaglia nelle varie categorie si sono divertiti a correre per prati ed intorno al paese.

Alle 16 la partenza per tutte le categorie dei bambini, sotto l'attenta regia di Piero Ferdani e della campionessa italiana Chiara. Mezz'ora dopo circa il sindaco di Fivizzano, Piero Grassi, ha dato il via alla gara: 8400 metri con una discesa, un bel tratto di salita sterrata nel bosco per giungere al paesino di Viano, per poi tornare sulla strada asfaltata e risalire con bei strappi di salita al paesino di Cecina.



I due compagni di squadra il leone “Massese” Stefano Ricci e Andrea Beconcini “Atletica Vinci”, sono arrivati appaiati in una bella progressione che li portava all'arco gonfiabile in un ottimo 33’27”. All'arrivo Ricci si spostava e concedeva la vittoria al suo compagno di squadra Andrea. Dietro, al terzo posto, Riccardo Quilico “Pro Avis Castelnuovo Magra” 34' 12'', quarto Eid Elsayed “Atletica Lunezia”, quinto Roberto Tognari “Pro Avis”, sesto Giovanni Miano “Atletica Favaro” che sta cercando di rientrare in forma per scalare la vetta di categoria, infine menzione particolare per Andrea Farina atleta del “Golfo dei Poeti” che viene ripagato dai suoi sacrifici con la prima vittoria di categoria.



Elogi particolari anche per una splendida persona che da ben trentatrè anni è sempre presente nelle gare del circuito ed ancor prima nelle varie edizioni della Ciamptada Aullese: Giuseppe Giannoni, un esempio che con umiltà e sacrificio lo scorso anno è diventato campione italiano dei suoi pari età.



Nelle categorie giovanili: in “A” il primo posto va a Mattia Fasulo “Pol. Pontremolese”, il secondo Andrea Bignami “Stracarrara”, il terzo Mattia Procino “Atletica Lunigiana”. In categoria “B1”: primo posto per Jacopo Pellegrini “Pol. Pontremolese”, a seguire Andrea Manfredi “Afaph”, e infine Leonardo Marchetti “Afaph”. In categoria “B2”: sul podio Simone Ferdani “Pol. Pontremolese” e al secondo posto Thomas Lombardi. In categoria “M”: primo posto per Ilaria Magnani “Pol. Pontremolese”, seconda Giulia Bertoncini “Pol. Pontremolese”, e terza Luna Sabatelli “Spezia Triathlon”. in cat. “N1” 1^ Stella Pastine “Atl. Lunezia”, 2^ Martina Magnani “Pol. Pontremoelse”, 3^ Iris Battelli “Atl. Alta Toscana”.



Gentil sesso, già prima della partenza come da pronostico, la campionessa del “Golfo dei Poeti” Margherita Cibei, che faceva gara a sé accompagnata all’ arrivo dal suo compagno di squadra Luca Capineri Tosetti, a seguire Emanuela Balestrieri “Cus Parma”, terza Cristina De Rocco “Pro Avis Castelnuovo Magra”, quarta Sara Vasoni “Atletica Rivoli”, quinta Albana Marku “Gs Pieve a Ripoli”, sesta Monica Arcangeli “Pro Avis”.