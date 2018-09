Corrilunigiana: Alberti e Bertolotti vincono la quarta edizione di Corri a Pontremoli

Il prossimo appuntamento è previsto per il 22 settembre presso il Ranch Silvia a Filattiera

Lunigiana e Apuane - Nel tempio dell'atletica della Lunigiana, location “stadio Lunezia di Pontremoli”, si è svolta la 26esima tappa del 32esimo Corrilunigiana Memorial Franco Codeluppi. Atletica Lunezia sugli scudi, Rachele Angella e Adelmo Gussoni con tutto il loro staff, hanno messo in scena una bellissima gara di 12 chilometri. con saliscendi tra le colline e la città di Pontremoli, giornata caldissima e 130 atleti giunti allo stadio per questa “4° Corri a Pontremoli”.



In evidenza i piccoli atleti che sono giunti a Pontremoli in sessanta per darsi battaglia sulla pista di atletica per le categorie inferiori e in un percorso più lungo e impegnativo per le categorie superiori. Presenti gli atleti di casa dell'atletica Lunezia, della Polisportiva Pontremolese sotto gli occhi vigili di Chiara Ferdani che proprio su questa pista si allena per preparare le gare in nazionale italiana, la squadra di Vittoria Bertelloni “Afaph onlus”, atletica Lunigiana, Stracarrara team.



Pronti via primi giri per gli atleti più giovani dove il solito Leonardo Marchetti “Afaph” non dava scampo a nessuno dei suoi rivali e lasciava alle sue spalle Di Betta Christian “Polisportiva Torrile” e Jacopo Pellegrini “atletica Lunigiana” ; nelle ragazze una splendida ed elegante Stella Pastine “atletica Lunezia” lasciava il vuoto dietro di sé chiudendo con il suo stupendo sorriso e la sua gioia, l’ amica rivale Simona De Cola “atletica Lunigiana” e Giulia Bertoncini “polisportiva Pontremolese”.



Salendo di categoria, corsa in solitaria per la portacolori della polisportiva Pontremolese Melissa Sarti, che staccava di 200 metri la rivale compagna di colori Anna Simoncelli, dietro l’ altra compagna Alessandra Giaci. Nei ragazzi Filippo Lippi sempre polisportiva Pontremolese sugli scudi, battendo il vincitore di categoria del Corrilunigiana Thomas Lombardi “atletica Lunigiana” e Pietro Ribolla “polisportiva Pontremolese”; infine nella maggior categoria giovanile, assolo per Lorenzo Grilli “Afaph”, in seconda posizione Davide Cinardi “Orecchiella Garfagnana” e in terza Federico Ribolla “polisportiva Pontremolese”; nella categoria femminile assolo di Valentina Gussoni reduce da una bellissima gara Fidal a Firenze, davanti alla compagna di colori “atletica Lunezia” Kumari Steckli.



La gara assoluta vedeva uno strapotere assoluto del forte atleta dell'atletica “Alta Toscana” Andrea Alberti che sotto gli attenti consigli di coach Roberto Vitaloni attaccava il record del tre volte vincitore Gabriele Benedetti ma purtroppo per pochissimo doveva accontentarsi della meritata vittoria, in un 43’55” di assoluto rispetto dietro un compagno di scuderia che non conoscendo il percorso si faceva sorprendere nel tratto finale Giovanni Boccoli 44’07”, terzo un indomito “arcigno del Golfo dei poeti” che in questo per lui magico 2018 quando e sceso in gara non ha mai lasciato il podio, Khalid Gaout 44’51”, dietro Saverio Crocetti 46’56” “Pro Avis” , Davide Pruno 47’54” “Atl. Favaro” e Paolo Giusti 48’42” “Pro Avis”, settima assoluta prima donna un indiavolata Elena Bertolotti 49’30” oggi con i colori dei magnifici “gas runners”, che riesce ad abbattere il record della gara di Luciana Bertuccelli di quasi quattro minuti, lasciando alle sue spalle Margherita Cibei 51’06” “Asd Golfo dei Poeti”, che quest'anno a un palmares di vittorie su vittorie, dietro la mamma del sorriso volante (Stella) Isabella Pellegrini 58’26” “La Galla Pontedera” che ha dovuto inchinarsi alle atlete più longeve, poi la solita Maria Luisa Spadoni 01:00:02 rientrata poche ore prima dalle ferie per disputare la gara in quanto unica atleta femminile in lotta per il Memorial Franco Codeluppi al quale lei personalmente tiene moltissimo.



Nelle altre categorie: in “C” 1° Guglielmo Meruzzi 54’39” “Afaph”, 2° Tiziano Ferrari 58’10” “Pro Avis”, 3° Guglielmo Landi 01:08:55 “Atl. Alta Toscana”; in cat. “D” dopo Boccoli e Crocetti, 3° Carmine Coppola 49’33” “Asd Golfo dei Poeti”; in cat. “E” 1° Alberti, 2° Gaout, 3° Pruno; in cat. “F” dopo Giusti, 2° Fabrizio Vignali 50’03” “Atl. Casone”, 3° Paolo Mazzanti 50’57” “Club M”; in cat. “G” 1° Roberto Tavilla 52’00” “Spezia Marathon”, 2° Achile Camaiora 58’36” “Pol. Madonnetta”, 3° Claudio Rossetti 01:00:51 “Asd Golfo dei Poeti”; in cat “H” 1° Fabrizio Barbieri 53’09” “Spezia Marathon”, 2° Antonio Santini 55’17” “Atl. Casone”, 3° Gianni Moggia 58’46” “Gs Orecchiella”; in cat. “I” 1° Mario Mastroberardino 55’45” “Pro Avis”, 2° Giovanni Tallone 57’42” “Atl. Lunezia”, 3° Euro Puntelli 01:02:12 “Golfo dei Poeti”; in cat. “L” 1° Claudio Cevasco 01:01:57 “Atl. Favaro”, 2° Rinaldo Cherubini 01:05:07 “Pol. Madonnetta”, 3° Luigi Vannini 01:12:53 “Pro Avis; in cat. “O” dopo la Bertolotti e Cibei, 3^ Chiara Cecchinelli 01:04:17 “Pro Avis”; in cat. “P” dopo la Pellegrini, 2°^ Carla Neri 01:00:53 “Versilia Sport”, 3^ Sara Nucera 01:03:27 “Golfo dei Poeti”; in cat. “Q” dopo la Spadoni, 2^ Chiara Santini 01:08:56 “Atl. Favaro”, 3^ Antonella Farina 01:11:17 “Spezia Marathon”.



Archiviamo anche questa bellissima prova ben organizzata dall’ Atletica Lunezia, il circuito si sposta sabato 22 settembre di pochi chilometri. infatti si andrà in scena nella nuova location del “11° Trofeo Filagiò” di Filattiera, ritrovo presso il ranch Silvia a Filattiera dietro supermercato Ekom, partenza alle ore 17,30 nel nuovo percorso pianeggiante di 8 chilometri circa, inoltre gli organizzatori del circuito comunicano ufficialmente che la gara le 21 ottobre ad Ameglia e stata annullata per problemi organizzativi. Per info e news www.corrilunigiana.it