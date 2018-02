Taccuino Elettorale, un Caffè con Massimo Mallegni parte dalla Lunigiana

Lunigiana e Apuane - Un Caffè con Massimo Mallegni. Parte da Aulla (Ms), dallo storico Bar Centrale (Piazza Antonio Gramsci) il tour del candidato capolista al Senato della Repubblica per Forza Italia nel listino uninominale per Massa Carrara e Lucca (Toscana 5) e nel proporzionale per la province di Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze (Toscana 1). "E' anche davanti ad un caffè, al bar, che ho deciso di incontrare i cittadini. In molti non mi conoscono, ma sono certo che conoscono Pietrasanta che oggi è una città modello per meno tasse, decoro, turismo, cultura, arte e sicurezza. E poi davanti ad un caffè è più facile parlare ed anche dirsi quello che si pensa veramente. Senza impegno, sia chiaro anche se il mio è già iniziato anche per questo territorio".



L'appuntamento con il tre volte sindaco di Pietrasanta ed amministratore locale tra i più apprezzati a livello nazionale del movimento di Silvio Berlusconi, è per mercoledì 7 febbraio, alle ore 11.30.