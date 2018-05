Stella e Mastrini (FI): `Pd non può dare ordini su spostamento ditta Costa`

"E' finita l'epoca in cui il Partito Democratico in provincia di Massa Carrara faceva il bello e il cattivo tempo, sottraendosi al confronto tra cittadini e istituzioni"

Lunigiana e Apuane - "Il Pd non può pretendere di dare ordini e decidere di spostare la ditta di rifiuti 'Costa' da Albiano Magra in un nuovo sito. E' finita l'epoca in cui il Partito Democratico in provincia di Massa Carrara faceva il bello e il cattivo tempo, sottraendosi al confronto tra cittadini e istituzioni".



Lo affermano il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella e il coordinatore provinciale di Forza Italia Massa Carrara, Matteo Mastrini, in merito alla presa di posizione del Pd sulla vicenda della ditta 'Costa Mauro' di Albiano Magra, che la segreteria provinciale dei Democratici correbbe spostare nell'area industriale di Boceda, nel Comune di Mulazzo, a seguito degli incendi che hanno colpito l'azienda.



"La ditta in questione - sottolineano Stella e Mastrini - svolge da anni un'attività importante nel ciclo dei rifiuti urbani, sia perla Lunigiana sia per le aree limitrofe. Lavora con grande serietà e professionalità, e mantiene prezzi contenuti per l'attività di smaltimento dei rifiuti. Prima di prendere qualunque decisione in merito a uno spostamento dell'azienda, occorre convocare un tavolo istituzionale che veda la presenza di tutti i soggetti coinvolti, da quelli istituzionali a rappresentanti della ditta e dei lavoratori. Soltanto così potranno essere prese decisioni democratiche e condivise, nel migliore interesse del territorio e dei soggetti produttivi. I diktat non servono e non portano da nessuna parte, ma avvelenano soltanto il dibattito".