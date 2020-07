Siglato l´accordo per il ponte di Bolano, Ferri: `Soluzione non definitiva`

Lunigiana e Apuane - "Un passo in avanti importante non risolutivo ma era tra le prime

richieste che erano state avanzate, insieme a quella essenziale e

prioritaria delle rampe". Cosi l'onorevole Cosimo Maria Ferri commenta l'accordo siglato questa mattina fra i Sindaci dei Comuni di Bolano e Podenzana, la Regione Liguria e l’ANAS (direzione territoriale Liguria) che prevede lo stanziamento di fondi, 319mila euro messi dalla Regione Liguria e 17mila euro dal Comune di Bolano, per asfaltare la strada che collega Ceparana con Montedivalli.



"Una notizia concreta - continua Ferri - e ringraziamo chi ha finanziato l’opera sono segnali che vanno nella direzione giusta. Auspichiamo che la Regione Toscana o Anas finanzino i lavori dell’ultimo tratto della strada, quello toscano, in modo da completare l’opera. Questa - conclude l'onorevole - ovviamente non rappresenta la soluzione definitiva per le comunità isolate in particolare per quelle di Albiano e Caprigliola che dall’8 aprile, giorno del crollo del ponte, vivono in condizioni di forte disagio, ma sono una risposta concreta per una viabilità alternativa in attesa che vengano e ci auguriamo al più presto avviati i lavori per la costruzione delle rampe e aperti i cantieri per

restituire alla comunità un ponte definitivo".