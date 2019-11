Sanità, Pontremoli senza ecografie ginecologiche

Lunigiana e Apuane - "Tra i tanti e continui problemi/disservizi che si segnalano in sanità, non di poco conto è quello dell’organizzazione dell’ambulatorio ginecologico dell’Ospedale di Pontremoli, il quale, ormai da sei mesi è allo sbando". A scriverlo è il forzista Jacopo Ferri che in una nota interviene in merito al servizio sanitario pubblico presente a Pontremoli.



"Il servizio delle ecografie ginecologiche - dice Ferri - non è ancora stato riattivato ed è “sospeso” da maggio. I disagi che ne conseguono sono ovviamente enormi per l’utenza, ma, nonostante questo, da una parte sembra inarrestabile l’esodo di ginecologi verso altri lidi e dall’altra sempre meno incisiva l’azione di Regione ed Asl per sopperire alle carenze attraverso adeguati concorsi (la carenza di ginecologi a livello di ambito provinciale è di almeno 5 unità). Intanto, le cittadine e le famiglie “pagano” il prezzo in tutti i sensi: fatiche, preoccupazioni, distanze e costi relativi. Insomma, l’ennesima vergogna, alla quale ci si augura sia subito posto rimedio."



"Anche le mammografie non sono più eseguite da mesi, o meglio lo sono soltanto ai fini degli screening, e per il resto chi se ne frega. Il paradosso, in questo caso, è anche che – dopo diverse polemiche circa la vetustà del precedente - era stato acquistato un nuovo e molto più funzionale apparecchio…, ovviamente sottoutilizzato. Dal mese di ottobre, improvvisamente, una laconica comunicazione aziendale ha sospeso la prenotazione di Ecoaddome, Ecoaddome inferiore e superiore presso l’Ospedale di Pontremoli, mantenendole presso Fivizzano e presso uno studio privato in Aulla. Le motivazioni sono ignote, i disagi purtroppo, come al solito evidentissimi e di quotidiano impatto su moltissimi cittadini"



"Pare che l’azienda si stia organizzando per ripristinarle. Ci si augura che ciò avvenga subito e non nei modi astrusi e confusi che si stanno pianificando, ma secondo un sistema di prenotazione serio e trasparente in ogni aspetto".