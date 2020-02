Sanità, il deputato Zucconi (Fdi): massimo impegno per le esigenze della Lunigiana

Lunigiana e Apuane - Riceviamo e pubblichiamo da Fratelli d’Italia l’intervento sulla sanità lunigianese, in occasione del Consiglio comunale organizzato a Fivizzano e dove ieri sera si è tenuta una fiaccolata in difesa dei presidi sanitari.



Nella battaglia per la difesa della sanità in Lunigiana Fdi è stata presente alla tre giorni organizzata dal consiglio comunale di Fivizzano (Massa-Carrara). Ieri pomeriggio è, infatti, intervenuto nel dibattito l’onorevole Riccardo Zucconi, uno dei deputati toscani della destra. L’onorevole Zucconi ha sottolineato come il partito sia impegnato, anche a livello parlamentare, nella difesa delle realtà montane e dei piccoli centri allo scopo di garantire tutti i servizi essenziali ivi compresi quelli sanitari. Il parlamentare ha evidenziato come, nel campo sanitario, le competenze siano demandate alle regioni e quindi come sia essenziale portare avanti la battaglia per una buona sanità in seno alle istituzioni toscane. A tal proposito ha ricordato come proprio fdi, attraverso il suo consigliere, Paolo Marcheschi abbia fatto approvare dal consiglio regionale un ordine del giorno che impegna la Regione Toscana a salvaguardare gli ospedali della Lunigiana. L’on. Zucconi ha concluso garantendo il suo personale impegno e quello del suo partito per la difesa delle esigenze e delle istanze della Lunigiana per quanto attiene la difesa dei loro diritti fondamentali e per una politica che favorisca coloro che decidono di vivere e lavorare in questa terra.