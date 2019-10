Rigenerazione urbana, Villafranca in Lunigiana `vince` 132 mila euro

Lunigiana e Apuane - C’è anche Villafranca in Lunigiana fra i Comuni che hanno ricevuto il finanziamento regionale per i progetti di rigenerazione urbana nelle aree interne della Toscana. E Villafranca, con circa 132mila euro, rientra fra le 14 proposte finanziate dalla Regione. “Sono contento – ha detto il consigliere del Pd in Regione Giacomo Bugliani- che la progettualità di Villafranca sia stata premiata. E’ positivo infatti che il nostro territorio faccia proposte sostenibili, rispettose dell’ambiente, che vanno nell’ottica della riqualificazione e della ristrutturazione senza consumo di suolo”.



Nello specifico l'intervento di Villafranca in Lunigiana interessa il parco urbano denominato "Tra la Cà" e prevede il recupero del sistema di accesso al parco, riqualificando l'area lungo la via Francigena e antistante il castello Malnido e la valorizzazione dell'accesso al fiume Magra quale "spiaggia fluviale urbana", con la realizzazione di uno spazio multifunzionale per lo svolgimento di eventi e manifestazioni. “Il progetto – prosegue Bugliani-, oltre a dare nuova vita al sistema d’accesso al Parco, valorizza anche l’area fluviale, fondamentale per la rinascita economica, culturale e turistica del nostro territorio”. Il bando, dal valore di 4 milioni, era stato pubblicato lo scorso 3 aprile in attuazione della legge regionale sul governo del territorio. In tutto sono state 58 le richieste giunte da 49 Comuni (su 118 enti aventi diritto perché situati in aree classificate come 'interne').