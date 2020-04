Ponte crollato, Valettini ad Anas: «No al provvisorio, ecco la soluzione più veloce»

Lunigiana e Apuane - Prosegue l’attività dell’amministrazione comunale di Aulla per risolvere le problematiche connesse al crollo del ponte di Albiano. Ieri mattina si è tenuto un incontro, presso il palazzo comunale, con Anas che ha presentato un progetto che prevede la realizzazione di un ponte provvisorio in attesa della costruzione di quello definitivo.



Ma l’amministrazione comunale, col sindaco Roberto Valettini, ha sin da subito richiesto una soluzione più veloce, utile ed economica che possa andare incontro nell’immediatezza alle esigenze di abitanti e aziende. Si tratta di un’intersezione nell’autostrada all’altezza del cimitero di Albiano, che prevederebbe una realizzazione in tempi veramente brevi. Inoltre, la stessa amministrazione ha richiesto che, una volta messa in atto questa soluzione, si passi direttamente alla progettazione e costruzione del ponte definitivo risparmiando risorse da tutti i punti di vista.



Numerose sono state anche le proposte giunte da diversi professionisti che hanno voluto contribuire anch’essi alla concertazione di idee per risolvere il problema della viabilità. “Un ponte provvisorio in tempi non ristretti – ha commentato il sindaco Roberto Valettini – rischia di diventare un ponte definitivo. Noi vogliamo un ponte definitivo bello e in pochissimo tempo. Lo si può fare, lo si deve fare; lo merita la popolazione e lo meritano le attività commerciali e imprenditoriali. Lo merita il rischio e il sacrificio che abbiamo corso e che stiamo patendo! Questo è l’impegno dell’amministrazione e mio personale.”



Questo verrà infatti espressamente richiesto anche al governo, al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli e al commissario che sarà nominato. Nei giorni scorsi dopo la proposta di nomina del presidente della Toscana Enrico Rossi, erano spuntati i nomi anche dello stesso sindaco Valettini e della presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Carla Roncallo. Quest'ultima intervistata sull'argomento ieri in diretta streaming dal direttore della Voce Apuana Matteo Bernabè ha risposto, sostanzialmente, che non c'è nulla di fondato sulla sua possibile nomina ma che da «servitrice dello Stato» valuterà l'eventuale richiesta, anche se il lavoro all'Authority è già abbastanza gravoso di per sé.



E proprio sulla nomina del commissario interviene il deputato lunigianese di Italia Viva, Cosimo Ferri. Riportiamo di seguito la nota giunta in redazione.

Va velocizzata la nomina del Commissario Governativo per la ricostruzione del Ponte di Albiano Magra e per gestire l’Emergenza. Servono soluzioni concrete e serie. Non si può perdere tempo, c’è molto da fare e i cittadini aspettano le risposte della politica. Chi sono gli interlocutori? Anas, il Commissario? Il Mit? Occorre capire e decidere. Chiediamo alla ministra di uscire da queste incertezze. I cittadini di questi territori vorrebbero conoscere in modo chiaro i passaggi. come si procederà? Si parla di un ponte provvisorio da realizzare in 200 giorni, quando la ricostruzione del Ponte Morandi si sta facendo in un anno e qualche mese. Allora mi chiedo quanto viene a costare? Conviene spendere soldi per un ponte che poi va sostituito ? Vanno valutati bene i costi ed i tempi di un ponte provvisorio, meglio concentrarsi su una soluzione definitiva del Ponte per Albiano Magra e lavorare su strade alternative idonee che possano avere un’utilità anche per il futuro. Non mi pare conveniente lavorare su idee di due Ponti uno provvisorio e uno definitivo. Penso sia più utile investire tutte le energie in un’opera strutturale definitiva e contemporaneamente eseguire i progetti della viabilità alternativa. Ci sono più ipotesi da valutare. Regione Toscana e Liguria devono lavorare insieme, collaborare ed unire le forze : può nascere un progetto importante di viabilità che può far crescere i due territori. Si possono realizzare i progetti relativi alla strada Albiano Magra-Santo Stefano Magra, quella Podenzana (Montedivalli)/Bolano, la bretella Ceparana-Santo Stefano con relative discese nel tratto autostradale da creare in accordo con Salt (sul punto ci sono già ipotesi concrete).

Pensare ad un ponte provvisorio per poi costruirne uno definitivo? Quando? Il ruolo del

commissario deve essere proprio quello proprio di ridurre i tempi e realizzare il ponte definitivo, che deve rappresentare la priorità e non deve essere visto come un obiettivo lontano ma da raggiungere in tempi certi e veloci. Io penso che con la buona volontà di tutti oggi un nuovo ponte si possa costruire in meno di un anno quindi a maggior ragione non capisco i motivi per cui si debba investire in un ponte provvisorio. L’unico motivo dovrebbe essere quello di non essere in grado di farne uno definitivo in tempi brevi e allora si partirebbe già nel modo sbagliato.