Nuova Scuola Media di Aulla, Bugliani (Pd): `Il 20 marzo partono i lavori`

"Finalmente possiamo dire con certezza che si apre una fase nuova per la realizzazione dell'opera"

Lunigiana e Apuane - «L'appalto per la costruzione della nuova scuola media di Aulla sono stati affidati. Sbloccate finalmente le ultime questioni burocratiche, il 20 marzo partiranno i lavori».

Lo annuncia Giacomo Bugliani, consigliere regionale Pd, che ne ha avuto notizia direttamente dalla giunta toscana.



«Voglio ringraziare sinceramente l'assessore all'ambiente e rischio idraulico, Federica Fratoni, l'assessore all'istruzione ed edilizia scolastica, Cristina Grieco ed il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, che in questi ultimi mesi, insieme al sottoscritto, hanno lavorato per condurre in porto lo sforzo finanziario operato nella variazione di bilancio della Regione nel luglio scorso, vale a dire 1 milione e 700mila euro. Risorse che completano il quadro di aiuti regionali per i danni post-alluvione. Finalmente possiamo dire con certezza che si apre una fase nuova per la realizzazione dell'opera, che i cantieri possono partire tra pochi giorni per poter consentire alle ragazze e ai ragazzi di Aulla di avere un edificio scolastico vero, moderno e adeguato alle loro esigenze. Vedere realizzati gli investimenti sull'istruzione dei giovani e sulla qualità dei luoghi di studio è una delle più grandi soddisfazioni per chi amministra e governa», dichiara Bugliani commentando la notizia.