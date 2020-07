Matteo Salvini arriva ad Albiano Magra

Lunigiana e Apuane - Sopralluogo dal fu ponte tra Caprigliola e Albiano Magra (Aulla, Massa-Carrara) e punto stampa domani, lunedì 6 luglio, per il leader della Lega Matteo Salvini. Appuntamento nei pressi del viadotto crollato lo scorso 8 aprile alle 15.15. Il senatore e segretario del Carroccio torna quindi dalle nostre parti a due settimane dalla visita a Lerici (foto). Ad accompagnarlo, la candidata alla presidenza regionale toscana, la leghista Susanna Ceccardi, in vista della tornata elettorale del prossimo 20 settembre.



Intanto sulla questione del ponte di Albiano, interviene, il deputato di Iv, Cosimo Ferri. «Far ripartire le opere pubbliche vuol dire far ripartire il Paese e farlo ripartire in sicurezza. La fase 3 deve essere quella del rilancio dell’economia partendo proprio dalle infrastrutture. Chiederò al governo di inserire la ricostruzione del ponte definitivo di Albiano Magra nella lista delle opere pubbliche contenuta nel Dl Semplificazioni. In questo modo il commissario governativo potrà seguire una procedura semplificata riducendo i tempi per la ricostruzione. Dalle Parole ai fatti per dare risposte vere e concrete ai cittadini».