Decoro urbano, a Tresana arriva il servizio di spazzamento

Lunigiana e Apuane - È stato attivato a Tresana un servizio importante, lo spazzamento, le cui finalità vengono spiegate dal vicesindaco con delega a lavori pubblici e decoro urbano, Amerigo Toni."Noi abbiamo tenuto sempre una linea precisa, scegliendo di non aumentare le aliquote e tenere bassa la pressione fiscale nonostante i tagli dei governi che si sono alternati". Per quanto riguarda il decoro urbano è stato aggiunto un servizio: "Dopo aver ascoltato i cittadini, che chiedevano più pulizia, è stato acquistato il servizio di spazzamento. Questo servizio compensa i disservizi dovuti alla carenza di personale, consentendoci di pulire periodicamente tutte le piazze dei Borghi".



Una scelta sperimentale, di cui sarà possibile verificare sia l'efficacia, sia la necessità

"Un servizio che in quanto tale ha un costo che incide sulla bolletta, visto che per la legge del governo Renzi, si deve coprire il costo della pulizia con la Tari: ogni scelta, come sempre, sarà adottata dopo aver ascoltato i cittadini. Valuteremo l'equilibrio fra costi e benefici, ma penso di poter dire che l'introduzione dello spazzamento porterà un miglior decoro urbano. Ci tengo a precisare che le somme derivanti dalla Tari, che finanzia raccolta e smaltimento rifiuti, vengono versate all'Unione dei Comuni, stazione applatante, che provvede a pagare la Ditta a cui è stato affidato il servizio. Il Comune quindi non ha nessun beneficio economico e nessuna entrata"