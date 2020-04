Covid-19, Ferri: «Rossi sta sbagliando tutto»

Lunigiana e Apuane - "Gli errori del Governatore Rossi in questa emergenza Covid-19 si accavallano giorno dopo giorno l’uno sull’altro". Si apre così la nota del consigliere pontremolese Jacopo Ferri. Ne riportiamo di seguito il contenuto integrale.

"I più gravi, come noto – e come pare lui stesso ormai non possa far altro che ammettere – sono figli del suo lungo regno sulla sanità toscana e si sintetizzano nelle parole: tagli indiscriminati (soprattutto nelle aree periferiche e nelle province ‘deboli’, ma non solo). Altrettanto censurabile è stato il suo atteggiamento strafottente verso i sindaci che a gran voce gli hanno chiesto alle prime avvisaglie di pericolo – ma per giorni inascoltati – un lockdown tempestivo a partire dalle scuole. La sua azione tardiva, soprattutto nel nord della Toscana, sulla falsariga nazionale di Conte e con la spocchia internazionale iniziale di Boris Johnson, ha causato danni notevoli i cui conti purtroppo aumentano giorno dopo giorno e prima o dopo andranno fatti. Oltre a ciò, tutto il resto: organizzazione del SSR prima lenta ed impacciata, poi confusa e scarsamente efficace; procedure approntate mai ben definite: modificate continuamente, spesso cancellate e sostituite da altre non sempre migliori; informazioni/comunicazioni schizzofreniche; tempi da terzo mondo nella fornitura e quantità/qualità dei DPI agli operatori sanitari, almeno nel pieno della crisi, cioè quando servivano di più".

"Solo grazie a chi era ed è sul campo dall’inizio, gli operatori sanitari in primis e l’esercito dei volontari ad ogni livello (tutti degni di massimo encomio e di infiniti ringraziamenti da parte di tutti noi), si è potuto evitare che la catastrofe fosse ancora maggiore. Ma Rossi non vuole smettere di stupire (in negativo) ed anche in tempi relativamente meno drammatici riesce ad inventarsi qualche baggianata, questa volta sulle mascherine da distribuire gratuitamente ai cittadini. Sull’idea - peraltro non sua perché molti comuni stavano cercando di farlo da ben maggior tempo – nulla da dire. Anch’essa un po’ tardiva, ma utilissima. Dapprima, però, ne ha annunciate tre a testa e poi ne ha fatte recapitare solo due. Ovviamente, senza farsi carico dei costi di distribuzione, ma chiedendo ai comuni ed ai volontari di fare le corse per approntare un lavoro certosino di suddivisione delle stesse a due a due in sacchetti il più possibile incontaminati (ciascuna confezione era da 50 pezzi…) e poi di consegnarle porta a porta (altra impresa non facile). Adesso, ci informa che ne avremo addirittura altre 30 al mese testa, ma ci chiede di andarle a prendere nei supermercati che vuole lui (a Pontremoli ed in tanti altri comuni neppure uno) o in farmacia. Creando così una chiara disparità di trattamento tra esercizi (i prescelti avranno indubbiamente, grazie alla sua scelta, ritorni che altri non avranno) e soprattutto determinando ovvi rischi di assembramento, oltretutto per molti, con l’ulteriore alea di recarsi fuori comune per riceverle e magari beccarsi pure una multa. Speriamo che le elezioni regionali non vengano svolte oltre settembre, perché già si ha timore di cosa potrà fare fino ad allora ed oltre potrebbe inventarsi molto altro".