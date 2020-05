«Sede operativa Maris inagibile e insalubre. Il Comune di Aulla faccia chiarezza»

Lunigiana e Apuane - “L’amministrazione comunale aullese faccia chiarezza sui locali inagibili in uso dalla Cooperativa Maris”. Così il coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani si scaglia contro la giunta Valettini. La sede della cooperativa, infatti, è situata al momento nel magazzino interrato del Comune di Aulla. "La Cooperativa Maris a gennaio si è aggiudicata l’appalto per la pulizia strade di tutto il territorio comunale - spiega Forza Italia Giovani - Ci risulta che la stessa abbia visionato molti spazi nel centro di Aulla ,senza trovare un immobile che soddisfava i requisiti.



Fin qui nulla di strano, salvo poi apprendere che l’attuale sede operativa della Cooperativa e’ il magazzino interrato del Comune di Aulla. Questo magazzino è ora a tutti gli effetti la sede operativa della Maris, dove gli operai si cambiano, dove viene depositata tutta l’attrezzattura per la pulizia strade, come i carrelli, le scope e tutto il resto. Il locale, invaso dalle macerie dell’alluvione del 2011, inagibile, pericolante ed insalubre, senza impianti tecnologici e servizi igienici, come può essere utilizzato senza pregiudicare la salute e la sicurezza dei lavoratori?



Inoltre - aggiunge il gruppo - l’Assessore competente ha regolarmente dato in concessione i locali stipulando un contratto e percependo un canone di affitto o c’è un tacito assenso che permette ad una Cooperativa di sfruttare a titolo gratuito locali della collettività fatiscenti e pericolanti? È risaputa la simpatia e l’intesa che governa i rapporti tra sinistra e cooperative, ma ora che abbiamo alzato il velo sulla scandalosa situazione creatasi tra la giunta PD del Comune di Aulla e la Coop Maris ci auguriamo anche di vedere per le strade di Aulla la spazzatrice meccanica per la pulizia delle strade, apparsa e garantita dal contratto di appalto ma, ad oggi, invisibile! Dov’è la spazzatrice?



E’ una vergogna - conclude il coordinamento - che una Coop gestisca in un fondo interrato inagibile le sue maestranze ed è vergognoso che ogni comune si sia attivato per la pulizia delle strade, a mitigazione del rischio Covid, e che Aulla, unico comune con una spazzatrice in appalto, permetta che nemmeno si veda"