«Ponte Zambeccari, vietato traffico superiore a 50 quintali. Criticità note da 7 anni»

Lunigiana e Apuane - Riceviamo e pubblichiamo da parte dei Consiglieri di minoranza del comune di Pontremoli Umberto Battaglia, Matteo Bola, Elisabetta Sordi e Francesco Mazzonialle la seguente replica al vicesindaco Manuel Buttini in merito alla vicenda del ponte Zambeccari:



Apprendiamo con piacere dal post del vicesindaco Buttini che il ponte Zambeccari è una priorità dell'amministrazione dal lontano 2013, da quando la maggioranza, preso atto della criticità su puntuale segnalazione, dice di aver provato ad ottenere finanziamenti per i lavori di manutenzione relativamente ai marciapiedi. Strano, perché a noi risulta che nell'anno 2015-2016 siano letteralmente piovuti almeno 1.200.000 euro nelle casse comunali, che sono stati impiegati per la realizzazione di marciapiedi e asfalti vari in alcune zone della città durante la campagna elettorale; perché l'amministrazione non ha impiegato almeno parte di quella cifra per questo progetto ritenuto prioritario?



Altra domanda: se l'amministrazione ha presente la criticità del ponte dal 2013, per quale ragione all'interpellanza in Consiglio Comunale dell'anno 2018 è stato risposto che il ponte non presentava problemi e sarebbe stato sottoposto a normali lavori di manutenzione?

Ancora: Regione Toscana ha un approccio non esattamente malevolo nei confronti dei progetti presentati dalla nostra amministrazione, perché negli ultimi anni ne ha finanziati molti, per un totale di circa 4.568.000 euro; ma se nel Bilancio Comunale 2019 è stato previsto uno stanziamento di bilancio cap. 6809 di euro 73.000,00 per redigere il progetto (rigorosamente incarico esterno), quali progetti sono stati allegati alle precedenti richieste inviate in Regione?



Sempre nel Bilancio 2019 è stato previsto nel cap. 6810 uno stanziamento di 327.000,00 a copertura dell'intervento, da finanziare con le entrate previste al cap. 2109 pari a euro 501.000,00 relativi a contributi GSE- Adeguamento Energetico. Peccato che questi contributi, che devono essere richiesti dal comune, nell’anno 2019, non siano arrivati; a questo punto, è tutto slittato al bilancio 2020, con 354.100,00 euro previsti per l’intervento. A oggi possiamo dire di essere stati nel 2020 più fortunati (o abbiamo fatto meglio la richiesta), perché dal GSE sono già stati erogati 402.000,00 euro, quindi speriamo si possa procedere.



In data 11 aprile 2020, abbiamo presentato l'ennesima interrogazione e segnalazione al Sindaco e all'amministrazione comunale con richiesta di intervento urgente. Finalmente, sabato mattina, 18 aprile, i tecnici incaricati delle rilevazioni per la sicurezza, appena viste le condizioni del ponte, senza nemmeno attendere i risultati di indagini più approfondite, hanno consigliato di intervenire ponendo delle limitazioni al transito.



E allora ecco la domanda più divertente: oggi, nel 2020, cioè sette anni dopo la presunta presa di coscienza della criticità delle condizioni del ponte, per il quale, nello stesso post del vicesindaco è sempre stata garantita la fruibilità in condizioni ordinarie, arriva una bella ordinanza, che vieta il traffico superiore a 50 quintali, il che ovviamente implica che la criticità riguarda il ponte nel suo complesso e non solo i marciapiedi, come fino ad oggi sostenuto in ogni sede dalla Amministrazione (anche nelle richieste alla Regione?). Cioè, si chiude a

camion, autobus, pullman, ma anche a 3 SUV insieme o a 100 persone che pesino 50 Kg ciascuna.



Assessore Buttini, apprendiamo che le sue regole di buona amministrazione dividono i contributi esterni (provenienti da Stato e Regione) da quelli provenienti da altri Enti come appunto il GSE. No assessore, non ce li ha messi il Comune, sempre di soldi dei contribuenti onesti trattasi. Le nostre regole di buona amministrazione ci dicono che devono essere sempre fatte delle scelte, non in funzione di ipotetici finanziamenti, ma in ragione delle effettive esigenze di tutti i cittadini. Allora, amministratori tutti, sicuri che in sette (SETTE) anni non si potesse fare meglio?