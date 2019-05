«Meno tasse per favorire il lavoro a Tresana». Matteo Mastrini risponde

Il sindaco uscente, ricandidatosi alle elezioni del 26 maggio nell'intervista alla Voce Apuana: «Devono votarmi solo se ritengono che possa essere utile al territorio»

Lunigiana e Apuane - Oggi a rispondere alle domande della Voce Apuana è Matteo Mastrini, sindaco uscente di Tresana (Massa-Carrara), che ha ripresentato la propria candidatura a primo cittadino alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio. La sua lista è "Tresana nel Cuore" ed è sostenuta dai partiti di centrodestra.



Innanzitutto chi è Matteo Mastrini e cosa fa nella vita?

«Al primo posto metto la mia famiglia: mia moglie, mio figlio ed i miei nonni, di cui la più anziana è vicina ai 100 anni. Per il resto sono un volontario della Protezione Civile, esperienza che mi ha convinto ad occuparmi del volontariato anche per l’Unione dei Comuni. Ritengo unica l’esperienza di amministratore, sia per la possibilità di conoscere il territorio, sia per la possibilità di conoscere le persone ed i loro problemi. Sono impiegato presso il Consiglio Regionale della Toscana».



Che cosa l’ha spinta a ricandidarsi?

«Parlando con la popolazione ho capito che c’erano le condizioni per proseguire il mio percorso e che c’era bisogno del mio impegno. Solo per questo ho deciso di mettermi nuovamente a disposizione».



Perché i cittadini di Tresana dovrebbero votare lei il 26 maggio?

«Devono votarmi solo se ritengono che possa essere utile al territorio. Il voto è una delle più grandi possibilità che le persone hanno per esprimersi».



Qual è il problema più grande del suo comune?

«Il mio comune è collocato in un territorio, la Lunigiana, che ha bisogno di rilanciarsi attraverso la riqualificazione dei centri storici senza cui non è possibile l’offerta turistica. Ritengo tuttavia che da soli non si possa cambiare l’orizzonte di una terra che per migliorare deve pensare a se stessa come unica».



Qual è la sua ricetta per sviluppare il lavoro nel territorio del suo comune?

«Il lavoro si rilancia favorendo le imprese esistenti, quasi tutte a conduzione familiare e diminuendo la pressione fiscale, nel nostro Comune è stato possibile nonostante il taglio dei trasferimenti. Non aumentare le aliquote nonostante mancassero alle nostre casse 200.000 euro è stato difficile, ma giusto».



Altro argomento molto sensibile in questo periodo per i cittadini è quello della sicurezza pubblica: sono stati molti i vandalisimi e i furti segnalati in diverse zone della Lunigiana. Nel suo comune com’è la situazione ed eventualmente come si dovrebbe intervenire per garantire più sicurezza alla cittadinanza?

«La situazione per ora da noi è tranquilla anche grazie alla installazione di un sistema di videosorveglianza e al rientro della Polizia Municipale dall’Unione dei Comuni. La presenza degli agenti sul territorio ha dato nuova sicurezza, l’investimento in telecamere ha aiutato a garantire la tranquillità dei cittadini».



Per quanto riguarda le infrastrutture/opere pubbliche, quali sono secondo lei le priorità per Tresana? E dove pensa di trovare le eventuali risorse necessarie?

«Le risorse devono essere trovate necessariamente partecipando ai bandi regionali e ministeriali per la riqualificazione dei centri storici, delle piazze e delle arterie stradali, è un percorso che ha dato risultati positivi e che ci ha consentito di ottenere 1,2 milioni sul Psr. In questi giorni sono arrivati dal Ministero 750.000 per il ponte sul torrente Penolo».



Qual è il suo slogan per convincere i cittadini a votare per lei?

«Onestà, trasparenza, impegno, ma non è uno slogan, è la nostra linea amministrativa di questi anni. Amministrare significa vivere il territorio».