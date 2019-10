«Ad Aulla quando piove si va alle scuole (nuove) ´col canotto´»

Lunigiana e Apuane - «Per la Regione le nuove scuole di Aulla sono a posto e prive di grane progettuali. Eppur ci piove… e a ogni acquazzone dal tetto o dai suoli entra l’acqua. Per una scuola su cui la Regione ha investito sui 25 milioni di euro e che è stata inaugurata due anni fa in grande spolvero con tanto di rappresentanze regionali mi pare un po’ miserino, il risultato. Più che altro perché lì poi ci devono stare i bambini dall’asilo nido alle scuole medie»: le critiche arrivano dal Capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti che la primavera scorsa, a seguito dell’allagamento dell’asilo in aprile con tanto di evacuazione, insieme con il collega Marco Stella (Vicepresidente dell’Assemblea toscana) aveva presentato un’interrogazione alla giunta toscana.



«La risposta dell’assessore regionale Federica Fratoni è arrivata il mese successivo – raccontano Marchetti e Stella – e tra le altre cose vi si legge: “Il Plesso risulta idoneo e durante tutta la procedura di approvazione ed esecuzione del progetto nessuno ha ravvisato imperfezioni progettuali”. Poi – proseguono – siccome chiedevamo conto degli allagamenti da terra verificatosi in quel caso specifico, l’assessore regionale ci sottolinea che “in merito alla sicurezza idraulica del plesso è prevista nuova regimazione delle acque superficiali”. Questa volta però è piovuto dal tetto…»



Forza Italia torna quindi alla carica: «Rinnoviamo le nostre perplessità su questo progetto e sulla sua realizzazione», considerano Marchetti e Stella. «Torniamo a domandare spiegazioni alla Regione circa l’efficacia costruttiva del plesso in rapporto ai costi sostenuti, visto che a ogni acquazzone per stare in classe serve il canotto. Se ci sono interventi correttivi da fare, li si programmino a spron battuto. I ragazzi lì avevano già passato anni nei container. E questo il massimo di quel che le istituzioni sono in grado oggi di offrire loro? Ci rifiutiamo di crederlo».



ANCHE LA LEGA ALL'ATTACCO

"Una situazione inaccettabile - affermano Elisa Montemagni e Luciana Bartolini, Consiglieri regionali della Lega - che ci spinge, immediatamente, a chiedere lumi, tramite un’interrogazione, alla Regione che ha totalmente finanziato tutta l’opera.” “Riteniamo, infatti, inammissibile-precisano le esponenti leghiste-che in una struttura nuova di zecca si possano presentare queste criticità; immaginiamo, dunque, stando così le cose, che i lavori non siano stati fatti proprio a regola d’arte…” “Siccome la consistente cifra spesa-sottolineano le rappresentanti del Carroccio-coinvolge direttamente tutti i contribuenti toscani, esigiamo che, tempestivamente, chi di dovere spieghi come mai si è materializzata questa problematica.” “Pensiamo, infatti-concludono Elisa Montemagni e Luciana Bartolini- non sia il caso di sperperare in malo modo i soldi di tutti noi, che ne dite?”