Indennità 600 euro autonomi e partite Iva, il patronato INAS aperto via telefono e mail

Lunigiana e Apuane - INDENNITÀ COVID/19. La CISL Toscana Nord di Massa Carrara assieme al PATRONATO INAS comunica che le sedi sono aperte con modalità flessibile

Interagendo tramite telefono e tramite mail.



Il PATRONATO E' SEMPRE ACCESSIBILE.



Le sedi di Massa Carrara Aulla e Pontrermoli sono disponibili tramite il numero verde 800.249307. Mail: ' massa@inas.it'.



Quanto sopra anche per contatti diretti, durante la settimana,sempre organizzati preventivamente tramite il numero verde.



COERENTEMENTE CON LE PROCEDURE DI LEGGE SUL DISTANZIAMENTO SOCIALE



L'indennità 600 euro 'Covid - 19' può essere presentata a far data dal 1 aprile - TRAMITE PATRONATO - per le seguenti tipologie di lavoratori:



- liberi professionisti

- titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020

- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ( attivi al 23.02.2020 )

- lavoratori autonomi ( artigiani commercinati e coltivatori diretti) iscritti alle rispettive gestioni Inps

- lavoratori dipendenti stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 01.01.2019 - 17.03.2020

- lavoratori fondo pensioni spettacoli



I NOSTRI UFFICI, NELLE SEDI CISL DEL TERRITORIO APUANO, IN COSTA E LUNIGIANA ( MASSA CARRARA AULLA PONTREMOLI ) COMPATIBILMENTE

CON LE PROCEDURE SOPRA DESCRITTE, SONO DISPONIBILI A VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE DELLE PERSONE .