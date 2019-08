Degustazioni, profumi e storie: ecco la Sagra del Panigaccio di Podenzana

Lunigiana e Apuane - “Un racconto fatto di profumi, degustazioni, storie, folklore ed umanità. Una piena integrazione nella Comunità ospitante che non può lasciare indifferenti.”

Sono queste le parole del sindaco di Podenzana Marco Pinelli che meglio rappresentano un evento che da quasi cinquant’anni esprime l’identità e la cultura del territorio, assumendo sempre di più la funzione fondamentale di strumento di promozione e valorizzazione del prodotto tipico il “Panigaccio di Podenzana”.

Un prodotto tipico contenuto nella Banca Dati relativa ai prodotti agroalimentari regionali (D.Lgs. n° 173/98, Art. 8 – D.M. n° 350/99) ed al quale è stato attribuito il riconoscimento De.Co. per la forte identificazione espressa e riconosciuta dalla Comunità in esso.

Un prodotto del quale si hanno i primi cenni storici nel 1400, anno al quale vengono fatte risalire alcune cronache lunigianesi nelle quali veniva affermato che il Panìgo e la Farina di Castagno rappresentassero all’epoca il pane della Lunigiana, in grado di sfamare i due terzi della popolazione di allora. Un prodotto presente nella cucina di una parte di territorio lunigianese (definito areale) che comprendeva gli attuali territori di Licciana Nardi, Aulla, Tresana e Podenzana. E’ con l’avvento della ferrovia e l’introduzione della coltura del mais (ben più redditizio in termini di resa), che soppiantò la coltivazione del grano, che il Panigaccio sparì dalle tavole lunigianesi. Ad inizio del ‘900, in un’occasione per lo più ancora misteriosa, riapparve nei gradili e nelle cucine delle famiglie di Podenzana per rimanerci fino ai nostri giorni, arrivando a rappresentare quello che oggi, la Sagra meglio di qualunque cosa, esprime.

Una manifestazione che dopo un breve ed iniziale peregrinare fra le frazioni del luogo ha trovato la propria collocazione definitiva e fortunata nel Parco del Gaggio, in una struttura attrezzata ed accogliente, realizzata e migliorata nel corso degli anni, anche con un contributo sostanziale da parte della Comunità e delle associazioni del territorio. Un luogo che è diventato un simbolo ed un riferimento del territorio, sia per la presenza del vicino Santuario della Madonna della Neve, che per il simbolico legame storico con il Castagno (pianta simbolo della leggenda della Madonna delle Neve), il cui legname storicamente veniva e viene utilizzato per far ardeggiare il fuoco sul quale sono riscaldati i testelli di terra cotta, utilizzati per la cottura dei panigacci.

I requisiti di tipo storico-culturale, organizzativi, il ridotto impatto ambientale e l’impegno per la promozione e tutela del territorio sono tutti elementi in base ai quali la Sagra del Panigaccio si è candidata per ottenere il Marchio di “SAGRA DI QUALITA’”, riconosciuto ed attribuito dall’UNPLI (Riconosciuta dall’UNESCO quale Associazione che persegue con forte impegno la promozione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale).

Una manifestazione che è stata indicata da “la Repubblica” come Sagra rappresentativa della Toscana nel 2018 e che è stata oggetto di un servizio su Geo&Geo mandato in onda più volte su Rai Tre. Ma il migliore riconoscimento è lo straordinario successo in termini di presenze che nel corso degli anni ha saputo ricevere, o come sarebbe meglio dire… accogliere!



DA SABATO 3 A LUNEDI' 5 AGOSTO

DA VENERDI' 9 A DOMENICA 11 AGOSTO

DA MERCOLEDI' 14 A DOMENICA 18 AGOSTO



DOMENICA 6 OTTOBRE LA PRIMA PANIGALONGA DI PODENZANA, una passeggiata enogastronomica non competitiva alla scoperta del Panigaccio di Podenzana De.Co.

