Servizio civile, 16 posti per i giovani in Lunigiana

Lunigiana e Apuane - Un’opportunità in più per i giovani. Infatti, la Società della Salute della Lunigiana mette a disposizione 5 posti di servizio civile, riservati a giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, da impiegare nella cosiddetta “Bottega della Salute Mobile” presso il poliambulatorio di piazza della Vittoria 22 ad Aulla.



Un’attività già operativa dallo scorso anno, portata avanti da 5 giovani che, con un furgone, si recano nelle frazioni più disagiate e difficili da raggiungere della Lunigiana per garantire l’accesso ai servizi direttamente a casa delle persone, in particolare degli anziani: quindi c’è la possibilità, ad esempio, di avere a disposizione le prenotazioni specialistiche, di vedersi consegnati gli esiti degli esami medici con l’utilizzo della carta elettronica, di scegliere il proprio medico di famiglia.

Infatti, in ragione della complessità territoriale lunigianese e della sua specificità, la rete delle “Botteghe della Salute” si propone di facilitare l’accessibilità ai servizi pubblici e di rilevanza pubblica, secondo un modello nel quale non sono le persone che devono raggiungere i servizi, ma sono i servizi che si avvicinano alle persone.



Oltre ai 5 posti a disposizione ad Aulla, ve ne sono altri 11 in Lunigiana, gestiti dai seguenti Comuni: 2 posti presso il palazzo comunale di Bagnone; 1 posto presso il palazzo comunale di Casola; 2 posti presso l’ufficio segreteria del sindaco del Comune di Fivizzano; 2 posti presso il palazzo comunale di Mulazzo (località Arpiola); 2 posti presso il palazzo comunale di Pontremoli; 2 posti presso gli uffici comunali di Zeri (località Patigno).



Può presentare la propria candidatura chi, alla data di presentazione della domanda, possiede i seguenti requisiti: età compresa fra i 18 e i 29 anni; essere regolarmente residente in Toscana o ivi domiciliato; essere inattivo o disoccupato.



La domanda di candidatura deve essere presentata ad ANCI Toscana, esclusivamente in modalità online, tramite il sito di Regione Toscana - Servizio Civile (https://servizi.toscana.it/sis/DASC) entro il 20 marzo 2020 alle ore 14 e seguendo le istruzioni indicate nel bando. Per necessità e/o difficoltà contattare ANCI Toscana al numero 0550750660, chiedendo di Alice Da Milano o Chiara Innocenti.



Il bando in questione si inserisce nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. I colloqui di selezione dei candidati si svolgeranno a Firenze presso la sede di ANCI Toscana. I calendari dei colloqui saranno pubblicati sulla pagina web di ANCI Toscana una settimana prima del loro inizio.



La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione.

Il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione.