Nasce la campagna: Lunigiana, spazio naturale

Lunigiana e Apuane - L'ambito Turistico Lunigiana, il nuovo strumento di governance del turismo sul territorio previsto dalla Regione Toscana, è in queste settimane al lavoro per la promozione turistica dell'area. L'Unione di Comuni Montana Lunigiana, Ente capofila dell'Ambito, ha scelto di recente di affidare compiti operativi a un gruppo di operatori turistici del territorio rappresentativo: Sigeric Servizi per il Turismo in collaborazione con la Cooperativa Altereco e l'Associazione Operatori Turistici Lunigiana. Mentre la promozione della destinazione Lunigiana sarà incentrata sui prodotti turistici"Natura", "Outdoor", "Eno-Gastronomia" e "Vita Slow", capaci di valorizzare i punti di forza intrinseci della Lunigiana, particolarmente richiesti in questo periodo di ripartenza del turismo nazionale dopo il lungo lockdown.



Ecco perché è stato scelto 'Spazio naturale' per connotare la Lunigiana: in questo momento storico, le caratteristiche di grande vallata verde, senza affollamenti, offerta naturalistica e rurale ampia, immagine di destinazione spontaneamente 'undertourism' diventano i veri 'Plus' territoriali e commerciali, assegnando alle destinazione Lunigiana una nuova competitività 'naturale' o endogena. Caratteristiche amplificate e certificate inoltre dalla presenza di due Importanti Parchi con riconoscimenti Unesco: quello Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano-Riserva Biosfera Unesco e quello Regionale delle Alpi Apuane-Global Geopark Unesco.



La nuova Destination Management Company ha messo in campo in appena dieci giorni,in vista dell'imminente ripresa della stagione turistica, un'articolata campagna basata principalmente sui social media e il web e articolata in diverse azioni. Sono stati girati brevi videoclip che guideranno gli annunci sui social media; una redazione specifica ha curato il posizionamento della destinazione Lunigiana sul web e sui social media, attivando canali Facebook, Instagram e Youtube dedicati alla Lunigiana; è stato inoltre arricchito di contenuti il Portale ufficiale di Toscana Promozione Turistica 'Visittuscany.com'.



Domenica 21 Giugno partirà invece la campagna nazionale di annunci video sui social che proseguirà per 30 giorni e indirizzerà gli utenti verso il portale della Regione e sulla 'Landing Page' coinvolgendoli con contenuti sulla lunigiana e iscrizioni a newsletter dedicate.



"La Lunigiana per la prima volta dopo anni – afferma Gianluigi Giannetti, assessore dell'Unione con delega al Turismo - si presenta come destinazione turistica unica, grazie alla volontà dell'Unione di Comuni e delle nostre amministrazioni comunali, è pronta per promuoversi e per attirare turisti in particolare dal Nord Italia e dai Paesi del Nord Europa, siamo un territorio splendido, uno spazio da vivere dopo mesi impegnativi per tutti".



"Abbiamo lavorato nei mesi scorsi - prosegue Giannetti- assieme ai Sindaci di Pontremoli Lucia Baracchini e di Podenzana Marco Pinelli e in generale a tutta l'Unione, incontrando e ascoltando gli operatori turistici e portatori d'interessi. Oggi stiamo attuando un Piano Operativo condiviso e, grazie anche alla prontezza del gruppo di operatori incaricati della Destination Management Company, la Lunigiana si propone nei tempi e nei modi giusti sul mercato turistico nazionale e, speriamo presto, internazionale."