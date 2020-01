Lavoro, il Comune di Tresana assume tre operai

Lunigiana e Apuane - Il 2020 si apre con tre assunzioni per il Comune di Tresana. Il primo Avviso pubblico prevede l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, tramite il Centro per l'Impiego, di un operatore categoria B, posizione economica B1.

Il candidato dovrà essere in possesso della patente C con CQC: le mansioni a cui sarà adibito il lavoratore sono piccoli lavori di muratura e manutenzione dei manti stradali, conduzione dei mezzi non superiori a 35 quintali.

Il secondo Avviso pubblico prevede l'assunzione a tempo parziale e indeterminato, tramite il Centro per l'Impiego, di due operatori categoria B, posizione economica B1.

I candidati dovranno essere in possesso della patente B: le mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori sono piccoli lavori di muratura e manutenzione dei manti stradali, piccoli lavori di idraulica, taglio erba con mezzi meccanici, pulizia banchine e bordi stradali.

Gli avviamenti verranno effettuati dal Comune di Tresana, sulla base della graduatoria formulata dal Centro per l'Impiego di Massa Carrara, per i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che avranno presentato la domanda di adesione nel periodo dal 07/01/2010 al 06/02/2020.

La graduatoria sarà formulata dal Centro per l'Impiego entro 30 giorni dalla scadenza del bando