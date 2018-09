Lavoro, 3 posti in Servizio civile all´Asl di Fivizzano (ma non solo)

C’è tempo fino a venerdì 28 settembre per presentare domanda per la selezione

Lunigiana e Apuane - C’è tempo fino a venerdì 28 settembre per presentare domanda per la selezione ad uno dei 102 posti disponibili nei cinque progetti di servizio civile nazionale presentati dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest su tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno).



I progetti presentati dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest prevedono un impegno di 30 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica. Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi, che viene retribuita con un assegno mensile pari a 433,80 euro.



Di questi 102 posti disponibili, è previsto che 3 siano assegnati alle sedi ASL di Fivizzano.

Nel dettaglio i progetti sono i seguenti: “Chi ben comincia è a metà dell’opera” (7 volontari: 2 a Pisa, 2 a Pontedera, 1 a Lucca e 2 a Viareggio); “Costruiamo un ponte: l’agenzia di continuità ospedale territorio” (8 volontari: 1 a Lucca, 1 a Carrara, 1 a Viareggio, 1 a Volterra, 1 a Pontedera, 1 a Castelnuovo Garfagnana, 1 a Fivizzano e 1 a Portoferraio); “Percorsi in ospedale…con te è più facile” (38 volontari: 8 a Pontedera, 6 a Massa, 6 a Lucca, 10 a Livorno, 5 a Camaiore e 3 a Cecina); “ASL facile: un aiuto in più…” (42 volontari: 2 a Volterra, 2 a Massa, 4 a Carrara, 2 a Cecina, 2 a Portoferraio, 7 a Livorno, 2 a Fivizzano, 6 a Pisa, 4 a Lucca, 2 a Piombino, 2 a Pontedera, 3 a Castelnuovo Garfagnana, 2 a Viareggio e 2 a Camaiore); “Come una boa” (7 volontari: 5 a Pisa e 2 a Livorno).



Le domande dovranno essere presentate, entro e non oltre il 28 settembre 2018, con lettera raccomandata a/r, consegna a mano ad uno degli uffici di Protocollo Aziendale indicati nel bando oppure tramite posta elettronica certificata attraverso un indirizzo di cui il candidato è titolare.

L’elenco dei giovani ammessi alla selezione, il calendario dei test e dei colloqui (giorni, orari, luogo dove si svolgeranno) verrà pubblicato sul sito della Azienda USL Toscana Nord Ovest nella sezione “bandi e concorsi”.



Per informazioni è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, ai numeri telefonici 0587273599 oppure 3480655746; alle e-mail rossana.guerrini@uslnordovest.toscana.it e servizio.civile@usl5.toscana.it.