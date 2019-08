Disabili, arrivano i contributi economici per la mobilità

Lunigiana e Apuane - La Società della Salute della Lunigiana comunica che è aperto il bando per ottenere i contributi economici per la mobilità delle persone con disabilità motoria permanente. L'intervento, previsto da un'apposita legge regionale, è stato ampliato da una delibera approvata dalla giunta nel giugno scorso, che ne ha aumentato le risorse, su proposta dell'assessore al diritto alla salute e al sociale della Regione Toscana, Stefania Saccardi.



Il bando è consultabile e scaricabile sul portale per la disabilità “Toscana Accessibile” e al seguente link: http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/avvisi/446-altri-avvisi/15639-avviso-per-la-concessione-di-contributi-economici-legge-regionale-81-2017-interventi-atti-a-favorire-la-mobilita-individuale-e-l-autonomia-personale-delle-persone-con-disabilita.



I contributi, per un totale di 400mila euro, che la Regione Toscana concede in base alla legge regionale 81/2017, sono finalizzati a coprire le spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, modifica degli strumenti di guida, per il trasporto delle persone con disabilità motoria, conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B e C speciali.

Possono presentare la domanda le persone con disabilità motoria permanente, i genitori o componenti del nucleo familiare.



Questi i requisiti necessari: essere residente in Toscana, non aver presentato, ad altre Pubbliche Amministrazioni, domanda di contributo per le stesse finalità nei 24 mesi precedenti e avere un valore dell'indicatore ISEE, riferito al nucleo familiare del beneficiario, non superiore a 36mila euro. Il primo bando, aperto dal 1° agosto al 31 ottobre 2019, è destinato a chi ha sostenuto le spese relative all'acquisto o modifiche all'autoveicolo o al conseguimento della patente nel corso del 2018.



Per i contributi per le spese sostenute nel 2019 si dovrà presentare domanda con il secondo bando, che sarà attivo dal 15 gennaio 2020 al 15 aprile 2020. Per tutte le informazioni in merito è disponibile la rete degli sportelli “Punto Insieme” della SdS Lunigiana: ad Aulla in piazza Gramsci 1, presso il palazzo comunale, il venerdì dalle ore 9 alle ore 11 (0187400206); a Bagnone in località Grottò, presso la Casa della Salute, il lunedì dalle ore 9 alle ore 10 (0187429892); a Casola in via del Carmine 2, il giovedì dalle ore 8 alle ore 10 (0585940230); a Comano in via Roma, presso il palazzo comunale, il giovedì dalle ore 11 alle ore 12 (0187484205); a Filattiera in via Santa Maria, presso il palazzo comunale, il lunedì dalle ore 11 alle ore 12 (0187457333); a Fivizzano salita San Francesco, presso l’ospedale civico S. Antonio, il martedì dalle ore 8 alle ore 12 (0585940390), e in località Gragnola in via Nuova, il giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 (058599779); a Fosdinovo in via Roma 4, presso il palazzo comunale, il mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 (01876807216); a Licciana Nardi in piazza del Municipio 1, presso il palazzo comunale, il venerdì dalle ore 10 alle ore 12 (0187474911); a Mulazzo in località Arpiola, presso il presidio distrettuale, il giovedì dalle ore 9 alle ore 10 (0187439049); a Pontremoli in viale Cabrini, presso la Casa della Salute, il mercoledì dalle ore 9 alle ore 11 (0187462318); a Tresana in via Europa 4 a Barbarasco, presso il palazzo comunale, il lunedì dalle ore 10 alle ore 12 (0187477112); a Villafranca in via Nazionale, presso Palazzo Baracchini, il giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 (0187494190); a Zeri in località Coloretta, presso la Pubblica Assistenza “Croce Verde”, il venerdì dalle ore 10 alle ore 11 (0187449540).



Per avere informazioni sul bando è anche possibile contattare il numero handicap 0187409851, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13.